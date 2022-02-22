中国抓日本间谍 传亲中派也抓

日本外务省近日透露，一名50多岁日籍男性去年12月在中国上海被拘留。目前仍处于拘留状态，不清楚具体经过和理由。2015年前后起，接连有日本人因涉嫌间谍罪等在华被拘。

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据共同社稍早报道说，一名50多岁日籍男性去年12月起在上海被拘留。日本外务省承认，目前仍处于拘留状态，不清楚具体经过和理由。

2015年前后起，接连有日本人因涉嫌间谍罪等在华被拘。官房长官松野博一17日在记者会上表示，“接到了中方联络，称因违反国内法律实施拘留。正强烈要求尽快释放。”

该报道称，此外获悉，因从事间谍活动于2015年6月在北京被拘，后于2018年12月被判有期徒刑12年的70多岁日籍男性本月在被送往的北京一家医院病逝。有消息称该男性曾就职于航空公司，以顾问身份频繁往来于日本与中国之间。

另据自由时报报道称，一名50多岁的日本人日前在中国上海被警方依间谍罪嫌带走，让日本政府及其家属非常担心。日媒《产经新闻》台北支局长矢板明夫2月21日在脸书PO文表示，中国这些年一直非常热心抓日本间谍。他在北京的时候，大概就有10个人左右被捕，后来都判了刑，其中有好几个还是他认识的人。矢板明夫指出，这些人之中，有一些是所谓的日中友好人士，长年游走于中国政府和各个日中友好团体之间，是因为不小心被卷入了中国共产党内部的权力斗争而被抓的。

另外，矢板明夫表示，还有一些是摄影爱好者，在海边拍到了一些军舰、潜水艇而被捕；还有被中国的公司请去在寻找温泉的技术人员，因为用探索设备不小心看到了地下的军事设施；或者是日本学者，在地摊上买了几本被中共称为“内部资料”的历史文献。“在民主国家、这些都根本不是问题，但是在中国都会被以间谍罪重判”。

矢板明夫表示，日本在二战后就废除了间谍法和反间谍法等法律，也没有培训在国外从事间谍活动的人员，更没有编有关预算，日本有和平宪法，既没有对中国的领土野心、中国也没有什么技术可偷，这些所谓的日本间谍，和渗透进日本国会及各大企业的那些中国的间谍比起来，根本不值得一提。

矢板明夫说，他曾在北京采访过一位76岁老先生，被定罪为日本间谍，前不久在狱中去世了，老先生曾经是一个彻头彻尾的亲中派，早年在航空公司工作，主导开设好几条中日间的航线，晚年成立了一个中日技术人才交流的团体，把很多日本退休的工程师请到中国传授技术，受到了中国各地方政府的欢迎。

据矢板明夫说，“但是，和他有密切关系的中共官员，基本上都是温家宝系统的人。后来，习近平派为了打压温派，就把他以逃税的名义抓起来，后又转成间谍。”矢板明夫表示，他还听说，主要是想从老先生嘴里掏出一些温派官员的经济问题，他就这样稀哩糊涂地成了间谍，被判刑12年，近几年身体不好，太太和日本政府想帮忙办保外就医，仍被中方拒绝，结果，没有撑过这个冬天。

自由时报据矢板明夫表示，现在中国国内以间谍罪在服刑的台湾人，至少几十个，也有一说是100人以上的，大部分是台商，也有一些蓝营的学者，绿营的好像只有李明哲，“他们和那些所谓的日本间谍一样，基本上都是冤枉的”。