中美外交对话 王毅批“印太战略”是发出对华围堵遏制的错误信号

中国国务委员兼外长王毅周二应约同美国国务卿布林肯通电话称，近期美国推出所谓新版“印太战略”，明显是在发出对华围堵遏制的错误信号；希望美方重温中美破冰初心，回归理性务实的对华认知，共同推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。

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据路透社今天报道称，中国外交部长王毅同美国务卿布林肯通话，王毅指新版“印太战略”是发出对华围堵遏制的错误信号。据中国外交部网站新闻稿援引王毅就中美关系交换意见时表示，美国一些官员鼓吹对华进行长期激烈竞争，很可能演变成中美全面对抗。中国再次敦促美国以实际行动体现拜登总统作出的一系列承诺，不能说一套做一套，言而无信，不知其可。

王毅说，“中美有竞争也有合作，不能简单用竞争定义双边关系。”王毅并强调，把握和推进中美关系最重要的就是落实好两国元首达成的共识。中国愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢三原则有效管控分歧，稳定中美关系。

该报道称，此前中国和俄罗斯两国元首北京会晤后发表联合声明，反对外部势力破坏两国共同周边地区安全和稳定。双方反对在亚太地区构建封闭的结盟体系、制造阵营对抗，高度警惕美国推行的“印太战略”对本地区和平稳定造成的消极影响。

另据自由时报今天报道称，中媒报导布林肯与王毅谈话称“反对台独”。据美国国务院声明指出，布林肯与王毅就朝鲜事态与俄罗斯对乌克兰的侵略通话交谈，并没有提到台湾，也没有提到两岸关系。

多家媒体今日引述中国官方的《新华社》说，布林肯今日和王毅通话时提到，正如拜登总统多次表示，美方不寻求搞新冷战、不寻求改变中国体制、“反对台独”、无意与中方冲突对抗。还有港媒引述报导指，这是拜登政府第一次说明反对台独立场。

自由时报说，不过据美国国务院声明指出，布林肯今日与王毅就朝鲜事态与俄罗斯对乌克兰的侵略进行了交谈，布林肯强调，需要维护乌克兰的主权和领土完整，声明并没有提到台湾，也没有提到两岸关系。