俄罗斯驻军入乌克兰东部：中国如常呼吁各方克制 专家预估中国外交与经济支持

中国国务委员兼外长王毅周二应约同美国国务卿布林肯通电话时称，中国对乌克兰局势演变表示关注；“乌克兰局势正趋于恶化”，中国再次呼吁各方保持克制。中国常驻联合国代表张军大使周一在安理会会议上敦促有关各方保持克制。但此前专家们表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，中国将在外交上，或许还有经济上支持俄罗斯，使北京与西方已经紧张的关系进一步恶化，但绝不会提供军事支持。

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俄罗斯总统普京在周一承认乌克兰东部的两个分离地区独立后，下令向这两个地区部署军队，加剧了当前危机。西方担心这场危机可能引发一场大规模战争。据路透社今天报道说，王毅称乌克兰局势正趋于恶化，中国呼吁各方保持克制通过对话谈判缓和事态。

中国国务委员兼外长王毅周二应约同美国国务卿布林肯通电话时称，中国对乌克兰局势演变表示关注；“乌克兰局势正趋于恶化”，中国再次呼吁各方保持克制，认识到落实安全不可分割原则的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

据中国外交部网站新闻稿援引王毅指出，乌克兰问题演变至今，与新明斯克协议迟迟未能有效执行密切相关。中国将继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触。王毅说，“中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，任何国家的合理安全关切都应得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应当得到维护。”

路透社今天报道说，中国常驻联合国代表张军大使周一在安理会会议上敦促有关各方保持克制，避免任何可能加剧紧张局势的行动。此前俄罗斯总统普京承认乌克兰东部两个分离地区独立。张军在安理会紧急审议乌克兰问题时表示，中方欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力。

据路透社稍早援引专家报道称，如果俄罗斯对乌克兰采取行动，中国会在外交上予以支持。

美国总统拜登周五表示，俄罗斯总统普京已经决定在几天内入侵乌克兰，俄罗斯否认这一说法。中国外交部一再谴责美国“散布虚假信息”并制造紧张气氛，敦促其尊重并解决俄罗斯在安全保障方面的要求。为了显示团结，普京在访问北京期间出席了2月4日冬奥会开幕式，与中国国家主席习近平共同宣布深化战略伙伴关系。中国国家媒体称，两国将肩并肩维护世界正义。

如果俄罗斯入侵乌克兰，将考验中国将这些支持性话语付诸行动的决心，特别是考虑到中国经常声明的不干涉外交政策原则。据熟悉北京方面思路的专家说，中国几乎肯定不想在军事上介入。

路透社引述中国人民大学国际关系学院教授时殷弘表示，尽管中国和俄罗斯已从“权益联姻”发展为准联盟，但这两个大国的关系远不是正式联盟，不需要在对方面临威胁时派出军队。

新加坡拉惹勒南国际研究学院(S. Rajaratnam School of International Studies)副教授李明江表示:“就像中国不指望俄罗斯在台湾问题上提供军事帮助一样，俄罗斯也不指望中国在乌克兰问题上提供军事帮助，而且也不需要这样的帮助。”

相反，如果俄罗斯入侵乌克兰，中国不会加入国际社会的谴责行列，以此表明中国是一个可靠的朋友。上个月，联合国安理会15个成员国应美国要求，就俄罗斯在乌克兰边境集结军队一事举行会议，中国是唯一一个与俄罗斯一道投票反对这次会议的国家，但反对未能奏效。

专家们还表示，中国可以扩大与俄罗斯的经济合作，这将削弱西方承诺在俄罗斯入侵乌克兰的情况下祭出制裁的影响。

据该报道，中国希望俄罗斯不要入侵乌克兰。时殷弘表示，在国际社会如此两极分化的情况下，美国和西方有可能抱团，将俄罗斯及中国同时孤立或制裁。

专家称，北京也不希望因为俄罗斯入侵乌克兰而承担经济后果，特别是习近平准备展开史无前例的第三个任期的这一年，把稳定放在首位。

该报道还引述时殷弘指出，俄入侵乌克兰还将表明，中国一再呼吁包括俄罗斯在内的各方和平解决乌克兰危机，但普京却充耳不闻，这使人们对中国作为对话者的有效性产生怀疑。