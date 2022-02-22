官方或派民兵把守徐州8孩案董集村

徐州8孩案发展至今，官方维稳力道在各方面同步加强。中央社综合各方资讯称显示，事发的江苏丰县董集村不但被铁皮包围，丰县人民武装部更派出穿着军大衣的疑似民兵驻守村口，乍看之下有如军管。

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据中央社今天报道说，疑似民兵也参与驻守徐州8孩案事发村落。有中国网友表示，这些人员是由丰县人民武装部动员而来，理论上属于民兵系统，但远看上去“像当兵的”。而这在中国其他需要封锁控制的非军事、非官方场合中，很难见到，因此可以想见官方对董集村的管制，已到滴水不漏的程度。

除了严控事发地点董集村，江苏省调查组更大举追查泄漏董志民、杨庆侠结婚证的泄密者。

该报道综合网络讯息及自由亚洲电台消息说，有知情人士透露，光是江苏、安徽两地就已有100多人被警方传唤，调查结婚证外泄管道；而多次领先披露徐州8孩案讯息的维特帐号“骄傲女孩”也指出，因此被约谈者已有数十人。与此同时，官方也在董集村甚至欢口镇周边区域，通过人脸识别、步态识别等手段，对进出欢口镇的所有人进行清查分析，进而查出可能的泄密者及潜入调查的民间人士。

据消息称，1名江苏警官向网友透露，徐州市官方已要求丰县政府全面控制“8孩妈”的相关讯息，并从其他地区借调大批警力，对进出丰县的道路实施管制。