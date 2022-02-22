普京承认乌东两小国独立 专家多说中国很尴尬？

2022年2月22日，在乌克兰分离主义分子控制的顿涅茨克市，俄罗斯总统普京在承认乌克兰东部两个分离地区的独立后，下令在上述地区部署俄罗斯军队，图为一辆坦克在当地沿着街道行驶。

乌克兰局势在俄罗斯总统蒲亭承认两小国独立后趋于复杂，中国立场则更为尴尬。学者指出，为避免乌克兰局势被与台湾议题联想、挂勾，中国仍将尽力与此保持距离。还有学者认为，虽然中国与俄罗斯共同反对北约扩张，但不等于中国支持开战，俄乌情势让中国尴尬。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk）与卢甘斯克州 （Luhansk）的亲俄分离主义派，2014年4月宣布脱离乌克兰独立，引发长达数月战火。之后在法国与德国仲裁下，乌克兰与俄国在2015年于白俄罗斯首都明斯克（Minsk）签署停火协议，但协议屡次遭到破坏。俄罗斯总统普京当地时间21日承认这2个分离共和国是独立实体，接着派遣俄军以“维和人员”身分进入这2区。

中俄过去维持紧密同盟关系，但这样的局势发展并非中国大陆所愿。台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山指出，对中国大陆来说，同一民族、分离为不同国家，形成“国中之国”这样的状态，与当前的两岸关系极为相似，中国自然不能跟随普京其后，支持小国独立。

日前传出中国政治局常委在冬奥期间举行会议，讨论乌克兰局势。据赵春山认为，虽然难以肯定传言内容，但中共在那之后对乌克兰局势的态度确实有些微改变，从原本支持俄罗斯的立场，改口呼吁应“尊重和维护乌克兰的主权、独立和领土完整”。

此外，中国也相当重视与乌克兰关系。乌克兰是中国推动“一带一路”的重要战略伙伴；中国是乌克兰最大的贸易伙伴，中国也仰赖乌克兰提供的能源农业等资源，分散风险。

赵春山表示，乌克兰局势发展至今，中国始终用“隔山观虎斗”的态度对应，呼吁和平解决，避免选边站，但在俄国支持两小国独立后，情况将更加复杂。他认为，目前立场相当尴尬的中国大陆，应仍会与俄乌局势保持距离，观察美国、欧洲如何作为，非到必要，不会轻易表态。

据中央社今天还报道，俄罗斯、乌克兰紧张情势攀升。在2月4日中俄联合声明中，中国与俄罗斯共同表态反对北约扩张；考量与美国、欧盟关系维持及一带一路等经济考量，分析皆指北京不愿见到俄、乌开战。

俄罗斯总统普京21日承认乌克兰东部两个分离共和国是独立实体，并以“维和”为由派军进驻两区，此举加剧俄乌边界紧张局势，乌克兰、美、英、法等国要求联合国安理会紧急会商。纽约时间21日，中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁，和平解决争端。

中国早前怎样谈及俄、乌冲突？

2月4日─普京抵达北京出席冬奥开幕式，会前会见中国国家主席习近平，发表中俄联合声明。这份声明呼吁，北大西洋公约组织（NATO）应停止扩张。俄罗斯表态，支持“一个中国”原则，反对任何形式的台独。

2月14日─中国外交部发言人汪文斌回应乌克兰局势。他说，乌克兰问题要回到“新明斯克协议”，这是各方公认的基础性政治文件。各方应透过对话和谈判，推动乌克兰危机和相关问题全面解决。

2月15日─中国外交部发言人汪文斌表示，渲染炒作战争不是负责任的行为，一味制裁施压也无助于局势缓和，鼓吹集团对抗，更是重走冷战的老路。中方在乌克兰问题上的立场一贯，解决乌克兰问题，要回到新明斯克协议这一原点上。

2月16日─习近平首次对乌克兰局势表达看法。他于16日下午与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）通电话时指出，有关各方应该坚持“政治解决”的大方向，充分利用包括诺曼底机制（Normandy format）在内的多边平台，透过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。

2月16日─澳洲总理莫里森（Scott Morrison）15日批评中方在乌克兰问题上的立场，呼吁中国谴责俄罗斯。中国外交部发言人汪文斌回应，中俄双方始终坚持在不结盟、不对抗、不针对第三国的基础上发展长期睦邻友好和互利合作关系。呼吁有关方停止发表加剧局势紧张的言论。

2月17日─中国常驻联合国代表张军重申，解决乌克兰问题要回到落实新明斯克协议，北约扩张是处理乌克兰紧张局势绕不开的问题。

2月19日─中国国务委员兼外交部长王毅19日晚在北京应邀以视讯方式，出席第58届慕尼黑安全会议中国专场并发表谈话时表示，在乌克兰问题上，应该尽快回到新明斯克协议这一原点。

2月22日─中国驻乌克兰大使馆发公告提醒公民和中资企业，不要前往局势不稳地区，但未建议要求撤离。

2月22日─当地时间21日，联合国安理会召开乌克兰局势紧急会议，中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁和平解决争端。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）再度与中国外交部长王毅通话，强调维系乌国主权的重要性。

中央社报道称，中国同俄罗斯反对北约扩张，中国不等于支持俄罗斯入侵乌克兰。

俄罗斯总统普京在北京冬奥开幕式前会见中国国家主席习近平，双方于北京钓鱼台宾馆举行会谈后发表联合声明“中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明”。中、俄在声明中表态，反对北大西洋公约组织继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态，尊重他国主权、安全、利益及文明多样性、历史文化多样性，客观公正看待他国和平发展。俄方重申恪守“一个中国”原则，承认“台湾是中国领土不可分割的一部分”，反对任何形式的台独。

纽约时报分析，两国所发表的联合声明称双方伙伴关系“没有止境”，这标志着两国长期以来的互相讨好达到颠峰。拜登政府一些官员认为，这是中俄关系的转折点，是对美国和欧洲实力的公然挑战。

分析认为，这是中国首次明确与俄罗斯一起反对北约扩张，两国还谴责了华盛顿的印太战略，以及将英国和澳洲包括在内的新安全伙伴关系AUKUS。

法媒西部法兰西日报（Ouest France）解读，2月4日普京参加北京冬奥开幕式获得北京大力支持，由于新冠病毒疫情蔓延2年来，习近平没有接待过别的领导人，这次的两人会面象征性大，且在展现中俄紧密联合起来对抗华盛顿。

据该报道，俄、乌开战恐伤中国。中国有不挺俄罗斯的理由。

中国在中俄联合声明中与俄罗斯同声反对北约扩张，专家分析，这并不等于中国支持俄罗斯出兵入侵乌克兰。从多次中国表态乌克兰问题，可以看出中国始终将立场扣在和平解决乌克兰危机、回到新明斯克协议等基础论调上。

据路透社19日报道剖析，如果俄罗斯入侵乌克兰，中国将在外交上，或许还有经济上支持俄罗斯，中国可采取扩大与俄罗斯经济合作，这可削弱西方承诺在俄罗斯入侵乌克兰的情况下将祭出制裁所带来的影响；但中国绝不会提供军事支持。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘表示，尽管中国和俄罗斯从权益联姻发展为准联盟，但这两个大国的关系远不是正式联盟，不需要在对方面临威胁时派出军队。在国际社会两极分化下，美国和西方有可能团结起来，将俄罗斯及中国同时孤立或（经济）制裁；这不是北京期望的后果。

专家并指出，一旦乌克兰局势升温，紧张的中欧关系就会再恶化。

华尔街日报分析，中国虽在中俄联合声明中明确支持俄罗斯，表明反对北约扩张的立场，但在俄罗斯可能入侵乌克兰的问题上仍很谨慎。

该报提到，乌克兰是最早响应“一带一路”倡议的国家之一，也是中国“一带一路”通往欧洲的重要门户。中国是乌克兰的第一大贸易伙伴，中国企业在乌克兰有数10亿美元投资，中国也从乌克兰大量进口食用油、机械等产品。

乌克兰有“欧洲粮仓”美誉，中国深化与乌克兰的经贸关系，也是为了粮食与能源进口的替代来源找出路，摆脱对美国、澳洲等国的依赖。根据“日经亚洲”报导，乌克兰玉米30%出口到中国，且中国是全球最大玉米进口国，分析师认为一旦发生战事，中国恐需转向美国进口玉米，中国将蒙受其害。

美国约翰霍普金斯高等国际研究学院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）特聘教授芮德成科（Sergey Radchenko）15日在经济学人杂志撰文指出，对于中国来说，支持俄罗斯反对北约扩张，并不同于支持俄罗斯入侵乌克兰，中国不会为前者付出经济代价，但后者会招致经济制裁。

据中央社说，中共“二十大”即将来临，北京不愿看到战争。据英国广播公司（BBC）在“中俄联合声明中的大国博弈及台湾问题”一文中访问前美国华府智库东西文化研究中心客座研究员、国际关系学者宋文笛。宋文笛认为，乌克兰若发生战事，对北京来说，或许短期有利，但也可能深化国际社会民主政体和威权政体阵营两极化、选边站的情形。

宋文笛指出，中国在今年10月将举行“中国共产党第20次代表大会”，攸关习近平的执政延续，北京应该不会愿意陷入他国冲突，或主动制造区域纷争。