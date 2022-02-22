智能清洁能源运输公司GAUSSIN成立戈圣中国，进军世界最大卡车市场

近日，智能清洁能源运输公司戈圣宣布在中国成立子公司，总部设在上海。戈圣亚太区总裁William Lee出任戈圣中国的总经理，戈圣集团首席执行官Christophe Gaussin担任法定代表人。戈圣中国将通过发展授权经营合作伙伴关系，在全球最大的卡车市场部署该公司的纯电和氢能源卡车系列。

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中国的重型卡车的年销量约为150万，是世界上最大的卡车市场。中国对于环境治理的目标宏大，决心坚定，与戈圣在运输和物流推进脱碳进程的使命一致。在"十四五"规划提到的2025年前降低能源消耗和碳排放的目标和COP26中国承诺的2060年前实现碳中和的背景下，戈圣中国在上海自贸区临港新片区洋山综合保税区的成立恰逢良机。

戈圣中国的建立也展示了法国GAUSSIN集团全球化的雄心，目前，戈圣集团已经将足迹深入世界其他地区。今年1月，戈圣携世界上第一辆氢动力赛车参加了在沙特阿拉伯举行的达喀尔拉力赛。2021年，戈圣还与中国公司新石器Neolix联合赢得了迪拜世界自动驾驶交通运输挑战赛。

戈圣中国将由李荣耀William Lee先生领导，他目前担任戈圣亚太区总裁，对于中国业务发展来说他是担任戈圣中国总经理最合适的人选。李荣耀William Lee先生来自新加坡，毕业于德克萨斯大学，拥有旧金山金门大学MBA学位。他在业务开发，营销以及质量管理和工程方面有着丰富的经验。加入戈圣之前，他曾在新加坡科技工程土地系统担任机器人和自主系统高级副总裁，负责物流自动化业务。该公司是为国防、国土安全和商业市场提供集成移动系统和安全解决方案的领先供应商。此前，他曾在德国机械和商用车制造商曼恩MAN Truck & Bus AG担任高级副总裁兼亚太地区首席执行官。

李荣耀 William Lee指出："中国在第26届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会（COP26）期间承诺，在2060年之前实现碳中和。戈圣相信，凭借专注货客运开放道路和封闭道路场景下的全系列零排放、智能互联的车辆，我们将能够为中国的这一气候目标做出贡献。我们的本土战略旨在提供契合中国卡车规格的设计，在中国完成关键零部件的采购，并在中国完成整车制造。随着戈圣中国在上海的成立，我们将与合作伙伴一道，锐意创新，不断进取，努力成为推动陆路交通向无碳交通转型的关键参与者。"