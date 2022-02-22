港府下令三月全民强制检测三次

香港第5波新冠病毒疫情继续强势蔓延。研究预测，到3月初和3月中，感染高峰可能达到每日感染18万人。同时，港府宣布从3月起全港750居民进行3次全民强制核酸检测。

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香港卫生防护中心传染病处主任张竹君2月22日通报，周二新增6211例确诊新冠病毒感染，32人死亡，另有9369例一采阳性案例。

张竹君强调，2月1 日确诊案只有126例，反映出确诊病例数在短短20天内不断“以几何级数上升”，呼吁民众尽量留在家中，各公司让员工在家工作。

周一的通报是新增7533例确诊感染，创2020年疫情爆发以来的新高。此外，另有6800多例一采阳性，新增13人死亡，包括一名只有11个月大女婴。

目前仍有3977名确诊或初步确诊的新冠病人正在留医，其中19人情况危机，30人情况严重。

香港1月初起爆发第5波疫情，单日确诊病例最初只有数十例，很快便上升到数百例。进入2月，由于农历新年期间家人亲朋聚会，传染加速。从2月9日起每日突破1000例，2月15日起每天都在5000，近期更有多日每天突破6000例。从年初至今，香港累计新冠病毒确诊感染已经进5.4万例，145人死亡。

此外，在第5波疫情有失控趋势的情况下，香港大学医学院团队22日公布最新的推算，指3月初的单日确诊数字将达到高峰的约18.3万例，至5月中旬，累计死亡人数将达到3206人。

该研究还预计，感染后需要被隔离7天的人数可能会达到超过60万，而密接需要7天隔离的人或将达到180万，造成社会正常秩序被打乱。

该团队两周前表示，如果2月10日生效的社交距离措施能维持一段长时间，估计第5波疫情将于3月中下旬将达到高峰，单日确诊数字将达2.8万例。

此外，香港行政长官林郑月娥周二晚宣布，3月会推动全民强制检测，全港市民必须3月内进行3次核酸检测，而全民强检有法律效力，不参与者会被追查、受到检控。

林郑月娥还表示，香港的检测及化验能力有限，需要中央支持，目前已有100多名中国大陆采样人员协助，如果没有足够的实验室化验能力，检测样本将送到内地协助。她强调当中不涉及私隐问题，会研究是否涉及法例问题，会在法律上解决。

林郑月娥还称，中央没有指示香港需要“封城”，也没有就抗疫任何一项措施作出指示，而是支持特区政府主体负责，但在过程中，双方有交换意见。

林郑月娥几周前曾表示，港府将坚持“动态清零”政策，但目前没有计划实施全面封控。