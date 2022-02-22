谷爱凌遭指海捞后回美国当美国人 中国网上有人崩溃痛斥是叛徒

疑拥有双重国籍的谷爱凌，本届在北京冬奥代表中国出赛，勇夺2金1银，确立中国最佳体育明星的地位，不过美媒《USA TODAY》揭露她在冬奥结束后立刻返回美国。消息一出已有中国网友开始痛批她：“叛徒！”

广告 继续浏览后续

据谷爱凌在赛后告诉《USA TODAY》，“的确，我仍然喜欢滑雪，但我不能肯定地说我将来是否会参加比赛。”她表示要回美国史丹佛大学读书，还补充：“我想继续我在时尚界的职业生涯。”谷爱凌同时也是一名活跃的模特儿，隶属国际知名模特儿经纪公司IMG。据自由时报今天报道称，就谷爱凌海捞两亿多人民币后立刻回美国，有中国网友崩溃痛斥：叛徒！

该报道称，谷爱凌没有明确透露未来还愿不愿意代表中国滑雪队，微博上已有中国网友开始批评她，“只是来捞钱就走了”“抛弃中国回她的美国去了”“她回美国继续属于她自己的精彩生活，对我们被这些曾经以她获得民族自豪感的同胞们来说，多少有点尴尬”“土生土长的美国人，借机来北京冬奥赚一波人气捞一笔代言钱，然后回美国生活。真看不懂国人还有这么多人粉她，仔细看看这真的是中国的运动员吗？这是美国的运动员！”​

也有中国评论员表示：“不是我不理解她的立场，而是我觉得她离开中国太早了。”

据该报道引述当地媒体揭露，谷爱凌在奥运会期间与中国路易威登在内的24个品牌签下代言，代表中国夺牌后身价更是急速窜升，商业价值超过2.5亿人民币。

该报道称，谷爱凌的父亲是美国人，母亲则是美籍华人，在美国加州长大，2019年离开美国国家队，转籍中国，获得中国由上至下一连串吹捧。疑似拥有双重国籍的她也曾说出：“我在中国时是中国人，在美国是美国人”的发言。