2就是爱 今日日历多2 登记结婚中国多地排大队

2022年2月22日，农历正月二十二，星期二。因为“二”在网络语境中常被视同“爱”的谐音，今天被网民们称为两千年来“最有爱的一天”，很多新人选择在这个特别的日子领结婚证，多地民政局预约早早爆满，头天夜里就已排起长队。

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据香港头条新闻今天报道称，“20220222”结婚火爆，新人排长队领证。该报驻京记者在北京市海淀区民政局婚姻登记处外看到，大批新人排队等待登记，喜气洋洋。

据该报道称，阳光明媚，但户外还是冻手冻脚。在这个很有仪式感的日子里，不少女孩穿着白衣白裙，外套红大衣，手捧鲜花，头戴婚纱，在登记处门口等待拍照。有的女士脱了雪地靴，光脚穿红色高跟鞋，嘴里说著“太冷、太冷”，但留影也要美美的。也有人选择带“喜”字的红色情侣装，增添喜气。

多对新人均表示，“特意选的这个日子”。吴小姐说：“提前十五天网上预约，熬夜到十二点在网上等著。我们今天上午十一点多到的，预料到人多，但是办证很快，大概两分钟就办好了，很快。”

据了解，今天北京全市婚姻登记预约量已突破4700对。海淀区民政局工作人员表示：“上午已经登记办理了四百多对，估计到下午能突破上千。我们十四个窗口全开，三分钟就能办理一对，中午的休息也取消了，今天不办完不下班。”