专家：中国表面中立但会有默契力挺俄罗斯

俄罗斯、乌克兰边境情势紧张，分析指出，中国在国际场合系列发言透露了其原则上不会选边站的立场；但在中国与西方国家关系也趋紧绷下，中国仍会“有默契地”支持盟友俄罗斯。专家认为，虽然担心乌克兰局势升级带来的可能后果，但北京不太可能在全球政治的一般事务上，尤其是俄美关系上，停止支持俄罗斯，在中国与西方关系愈趋紧张下，“中国不能失去其唯一的盟友”。

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就乌克兰危机，有专家分析：中国表面中立但会有默契挺俄罗斯。据中央社今天引述报道，俄罗斯21日承认乌克兰东部两个分离地区顿内茨克人民共和国（Donetsk People\'s Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People\'s Republic），并以“维和”为名派军进驻；22日宣布与这两个独立共和国建交。欧美多国指责俄罗斯侵略乌克兰，相继宣布对俄罗斯祭出制裁。

俄罗斯承认乌东两分离共和国后，中国驻联合国大使张军在联合国安理会的紧急会议上呼吁各方保持克制，但并未公开谴责俄罗斯的行为。中国国务委员兼外交部长王毅19日在慕尼黑安全会议上就乌克兰局势表态中方立场。他说，各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护，因为这是国际关系的基本准则，体现的是联合国宪章的宗旨，也是中方一贯秉持的原则立场，对乌克兰也不例外。据英国广播公司（BBC）报道称，俄乌冲突前期，中国倾向保持沉默；近来北京逐渐透露立场，中国维持了表面的政策中立，原则上不在俄、乌两国间选边站。专家认为，中国在俄乌冲突中看似中立的立场，实则反映出中国与俄罗斯有默契地相互支持。

新南威尔斯大学（UNSW Sydney）政治和国际关系高级讲师科罗廖夫（Alexander Korolev）接受BBC采访时表示，中、俄没有对彼此的领土主张发表过明确声明，但在与西方对抗时，他们相互支持。他举例，涉及中国在南海主权争端时，俄罗斯只发表一些“一般性的礼节性声明”，表示必须透过外交途径解决；但俄罗斯完全支持中国无视海牙法庭对南海问题的裁决，并表示拒绝美国将该问题国际化的企图。

科罗廖夫说，欧洲不太可能因为乌克兰问题而有意切断与中国的经济合作，因为乌克兰不是欧洲的优先战略利益。虽然担心乌克兰局势升级带来的可能后果，但北京不太可能在全球政治的一般事务上，尤其是俄美关系上，停止支持俄罗斯，在中国与西方关系愈趋紧张下，“中国不能失去其唯一的盟友”。

中央社说，前欧洲议会中欧关系顾问宋欣在金融时报中文网发表评论，俄罗斯最希望夺回自家门口的绝对主导权，把其他的势力都清扫出去，这也就意味着，中国在乌克兰处境会更加微妙，亲西和亲俄方面打交道都不会太简单。宋欣认为，中俄伙伴关系协作是“手段”而不是“目的”。当下全球局势已不能简单用“和平发展”或“战争对抗”做二元化区分，更多的是战略竞争在局部加强和全球合作的局部深入。