中国一可监控员工离职倾向！一系统引发大争议

近来，中国一款可监测员工离职倾向和怠工情况的系统引发热议。该系统被指或为上市公司深信服科技股份有限公司（下称“深信服”）研发。2月14日，《南方都市报》记者发现，深信服引发争议的该行为感知系统已无法在官网检索到，此前官网罗列的与光大银行深圳分行、新浪等组织机构的合作案例也已不可见。有律师向南都记者表示，在未经个人信息处理告知程序或非基于合法必要人力资源管理条件下处理员工个人信息时，企业存在违反个人信息保护法的法律风险。

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深信服行为感知系统产品被指监控员工

2月11日晚，有网友发帖曝出一款员工行为监测系统，称该监测系统可提前获知员工跳槽意向，引发舆论热议

据网传的系统后台图片，在该行为感知系统内，公司可查看有离职倾向员工的详细情况，截图中示例的鞠姓员工共访问求职网站23次，投递简历9次，含关键词的聊天记录254条。

网传监测系统截图。南都记者注意到，该行为监测系统被指或为由深信服科技股份有限公司研发的“深信服行为感知系统BA”。2月11日晚，南都记者查询深信服官网发现，深信服行为感知系统BA的产品概述中所披露的系统界面与网传行为监测系统界面高度相似，并都具有提供预测员工离职意向、员工怠工情况的功能。

官网显示，该系统可提前发现潜在离职风险的员工，可为组织分析离职风险的人员列表及风险等级，并给出离职风险的判定依据。评价词汇包含“高危”“疑似”“可疑”等。此外，该系统还可分析组织的员工怠工情况，展示整体怠工总人数和日均怠工时长，并通过收集影响工作效率的无关应用、怠工集中的时间段，分析员工消极怠工的因素。另外，还可给出怠工情况最严重的部门排行和员工排行。具体来说，在深信服的该款系统，组织机构管理者可在后台查看离职倾向人数、名字及职位，甚至提供离职倾向前五的员工。原理是通过分析员工访问求职网站的频率、频度，以及在求职网上投简历的动作，对员工的离职倾向进行分析，以“提前介入解决员工离职带来的泄密风险及岗位空缺风险”。此外，组织机构管理者还可通过后台查看员工的上网记录，如聊天、购物、炒股、看视频等。深信服称该系统的应用价值是“为人事部提供绩效考核的依据，帮助网络管理员调整员工上网策略，以及帮助企业提高整体人员的工作效率，为企业创造更多价值”。公司官网还展示了光大银行深圳分行、新浪及华东师范大学使用该款上网行为管理系统的合作案例。2月14日早间，南都记者查询发现，该款行为感知系统在深信服官网已无法检索到。

此前官网罗列的与光大银行深圳分行等组织机构的合作案例也都无法检索到。