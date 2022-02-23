中国一度拘留日本外交官 称从事与身份不符活动

日本驻北京大使馆一名外交人员21日一度遭中国当局拘留，引发日方严正抗议。日本召见中国驻日外交官员交涉，中国外交官员稍后公告称中方不接受日方所谓交涉。此前不久，中国方面以间谍罪控逮捕一名在中国的日本人。消息没有提供关于日本被拘留外交官从事“与其身分不符的活动”的细节。

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据中央社今天报道称，日本驻北京大使馆一名外交人员21日一度遭中国当局拘留，引发日方严正抗议。中国驻日本大使馆今天称，这是因为该名外交人员从事“与其身分不符的活动”，并称不接受日方交涉。

日本外务省昨天表示，一名日本驻北京大使馆馆员21日下午在北京市内突然遭中国当局拘留，几个小时后获释。日本外务事务次官森健良昨晚召见中国驻日临时代理大使杨宇提出严正抗议与交涉，认为中方此举违反维也纳公约，要求中国道歉并防止再度发生类似事件。

该报道称，对此，中国驻日本大使馆官网23日凌晨刊出发言人书面回应称，经核实，媒体报导所提及的日本外交人员在中国从事了“与其身分不符的活动”，中方有关部门依法依规对其进行了调查询问，也保障了其合法权利。中国驻日使馆发言人并称，中方不接受日方所谓交涉。日方应尊重中国法律，严格约束驻中外交人员的言行，不得从事与其身分不相符的活动。