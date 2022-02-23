中国今称拒绝将台湾与乌克兰局势相提并论

中国今天周三抨击了台湾总统蔡英文将面临俄罗斯入侵威胁的乌克兰局势与北京希望收回的台湾所进行 "无稽的 "比较。

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据法新社今天报道称，中国拒绝拿台湾与乌克兰局势相提并论。自1945年以来，台湾一直由一个政权（"中华民国"）统治，该政权在1949年中国内战后共产党在中国大陆取得胜利后撤退到了台湾。

首都设在北京、由中国共产党领导的中华人民共和国认为台湾是中国领土的一部分。中国威胁说，如果台湾正式宣布独立，将入侵台湾。

台湾总统蔡英文周三谴责中国的朋友俄罗斯命令军队进入乌克兰的争议领土，蔡英文并命令台湾军队加强对北京的抵御。

法新社说，蔡英文没有点中国共产党政权的名字，但她说，"外部势力正试图操纵乌克兰的局势，影响台湾社会的士气"。

据中国外交部门发言人华春莹说，"台湾当局在乌克兰问题上做文章"，并对局势提敲警钟，华春莹说"这是无稽之谈"。

华春莹说，"台湾当然不是乌克兰。台湾一直是中国领土不可分割的一部分。这是一个无可辩驳的历史和法律事实。"

法新社说，自2016年蔡英文总统上台以来，北京加强了对台湾的军事、外交和经济压力。

但与她的前任不同，蔡英文认为台湾是一个主权国家，不是中国的一部分。

台湾没有被联合国承认为独立国家，但有2300万人口和一个民主政治制度。

法新社说，中国对乌克兰采取了谨慎的态度，但也向俄罗斯总统普京提供了越来越多的支持。本月早些时候，中俄两国签署了一份联合声明，就许多外交政策目标达成一致，包括拒绝北约进一步扩张和台湾回归中国。中国多次站在俄罗斯一边，指责西方国家挑动乌克兰的紧张关系，中国指责西方 "冷战思维"，中国并呼吁尊重俄罗斯的安全关切。