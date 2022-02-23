中国指控美国火上浇油

美国等西方国家在莫斯科承认乌克兰东部的两个分离主义地区独立国家地位，并派兵“维和”后宣布制裁，中国今天指责美国在乌克兰危机 "火上浇油"。法新社称，中国今天这种对美国的全面攻击与中国周一的克制形成鲜明对比。中国曾呼吁乌克兰危机中的参与者要"表现出克制"。

广告 继续浏览后续

中国外交部发言人华春莹今天指责美国称， "美国继续向乌克兰出售武器，加剧紧张局势，制造恐慌，甚至夸大战争的时间表。"

华春莹反问，"关键问题是美国在乌克兰当前的紧张局势中扮演了什么角色？"华春莹说，"有人在火上浇油，同时却指责别人，这是不道德，也是不负责任的。"

法新社称，这种对美国的全面攻击与中国周一的克制形成鲜明对比。中国曾呼吁乌克兰危机中的参与者要"表现出克制"。

自从普京周一承认乌克兰东部两个亲俄罗斯的分离主义领土，即自封的顿涅茨克和卢甘斯克 "共和国 "的独立以来，人们对欧盟门口的军事升级的担忧达到了顶峰。作为报复，西方对俄罗斯实施了第一波制裁。

最引人注目的措施是由柏林宣布的，德国冻结了巨大的北溪二号管道项目，该项目计划将把更多的俄罗斯天然气引入德国。

当被问及中国对俄罗斯实施制裁的可能性时，华春莹说，制裁 "从来都不是解决问题的根本有效方式"。

美国总统拜登宣布了第一批制裁措施，旨在阻止莫斯科筹集西方资金来偿还其主权债务。

法新社说，乌克兰八年的冲突已造成超过14,000人死亡。