台湾总统蔡英文谴责俄罗斯军队进入乌克兰有争议领土

台湾总统周三谴责俄罗斯命令军队进入乌克兰有争议的领土，并命令军队加强自身的保护，以应对与邻国中国日益紧张的关系。

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法新社今天引述蔡英文星期三说：“台湾政府谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵犯......并敦促所有各方继续通过和平与理性的手段解决争端。”

法新社说，台湾的自治民主政体本身就面临着一个巨大邻国的入侵威胁，并且正在密切关注乌克兰的危机。

蔡英文指台湾和乌克兰 "在地缘战略、地理环境和国际供应链的重要性方面有着根本的不同"。蔡英文称台湾享有作为全球经济主要支柱的地位，包括台湾世界级的半导体产业。蔡英文警告说，"然而，面对外部势力试图操纵乌克兰局势，影响台湾社会的士气，所有政府单位必须对认知战提高警惕。"

法新社说，北京声称对台湾拥有主权，并发誓有一天要夺取台湾，必要时可使用武力。自2016年蔡英文总统上台以来，中国加强了对台湾的军事、外交和经济压力。蔡英文称台湾是一个主权国家，不是中国的一部分。

据法新社，北京对乌克兰危机采取了谨慎的态度，但也向俄罗斯总统普京提供了越来越多的支持。本月早些时候，中国和俄罗斯签署了一份联合声明，就许多外交政策目标达成一致，包括拒绝北约进一步扩张和台湾回归中国。

法新社说，北京官员还多次站在俄罗斯一边，指责西方国家挑起乌克兰的紧张关系，指责西方保持 "冷战思维"，并称莫斯科的安全担忧是 "合理的"。