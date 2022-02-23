坎特有望获得日内瓦峰会勇气奖

一个由 25 个人权组织组成的跨区域联盟23日宣布，其享有盛誉的国际人权奖今年将授予坎特 (Enes Kanter Freedom)，他是一名 NBA篮球 运动员和活动家，目前冒着职业生涯的风险公开反对中国的迫害维吾尔族人。

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改姓为自由的坎特Freedom 将在 2022 年 4 月 6 日星期三举行的仪式上获得日内瓦峰会的 2022 年勇气奖，届时他将向参加第 14 届日内瓦人权与民主峰会的联合国大使、人权活动家和来自世界各地的记者发表讲话。

联合国观察组织执行董事希勒尔·诺伊尔（Hillel Neuer）说，自由是因为他“英勇地为中国残酷的侵犯人权行为敲响了警钟”，该组织与自由国际、人权基金会等共同组织了这次会议。

坎特表示：“我要感谢日内瓦人权峰会的支持，感谢全球关注中国的侵犯人权行为，”坎特Freedom 说。 “我希望这能鼓励其他运动员为正确的事情挺身而出。”

土耳其裔的坎特在NBA征战11年，去年11月入籍美国时改姓为“自由”（Freedom）。他近来直言不讳地谈论人权，并在社群媒体上批评中国对待维吾尔族的方式。他针对西藏、台湾及香港的发言也引起关注，还曾呼吁抵制2022北京冬季奥运。

在本月10日NBA交易大限前，波士顿凯尔特人队用坎特、施洛德（Dennis Schroder）、费尔南多（Bruno Fernando）3名球员，交换休士顿火箭的塞伊斯（Daniel Theis）。交换后，火箭队随即宣布放弃坎特，让他成为自由球员。

《大西洋月刊》文章提到，当天有30名诺贝尔奖得主发表公开信，呼吁凯尔特人与坎特一起站在“历史对的那边”；”不要放弃他这名球员“。

坎特23日还感谢达赖喇嘛对他的支持和友谊❤️； 并写道：”世界不属于领导者，世界属于全人类“。