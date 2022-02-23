铁链女

官方记录董志民“未婚”　董集村铁桶阵布防

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Trois personnes, dont son mari, ont été arrêtées après la découverte d’une femme enchaînée par le cou dans l’Est de la Chine.
Trois personnes, dont son mari, ont été arrêtées après la découverte d’une femme enchaînée par le cou dans l’Est de la Chine. © CAPTURE D'ÉCRAN
作者： 法广
7 分钟

引起中国全民关注的“铁链女”案续有新进展。调查组最新通报指地方官员在当事人结婚证上写错资料。同时，有网民从政府资料中发现，董志民婚姻状况显示“未婚”。事件疑点重重，内媒湖南广电记者日前驱车前往董集村，被以“疫情防控”为由禁止进村，被阻拦的视频及发视频账号均遭删除。有网民叹，“董集村竟然比俄乌前线还难进？”

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丰县档案：铁链女“丈夫”董志民婚姻状况为“未婚”

 

有网民从丰县有关部门获得的资料显示，“铁链女”的“丈夫”董志民婚姻状况为“未婚”。官方早前通报指民政部办理结婚。董志民结婚证曝光后更多疑点曝光，令事件进一步引起全民关注，官方高度紧张，更约谈大批网民以了解消息曝光源头。现时官方又再改口风。江苏省调查组最新的通报称，办理结婚证的村官和镇民政事务官员错写了杨某侠的姓名等资料。

董集村关卡被形容为二战时的“马奇诺防线”

另外，湖南广播电视台新媒体平台“风芒”记者早前驱车前往丰县董集村，在进入董集村南面村口时，被村口的防疫卡点拦下。无奈，记者只好试著绕道山东鱼台县距离董集村最近的北口进入村子，但同样被村口卡点截停，理由还是“防疫”。原来通往该村的所有路口都有关卡，说是“疫情防控”，记者即使拍了被阻拦的视频也被删除，就连发视频的微博帐号也遭删除。

对于官方人员全力以赴阻挠国内记者进入董集村，太原独立学者丁先生表示，“铁链女”表面看来是社会事件，但问题背后是深层次的制度问题，一党专政下官场黑暗腐败，而当问题曝光后，官方第一时间想到是要控制舆论。

丁先生说：最大的问题是制度造成的问题，现在发生的“铁链女”事情并非存在一、两天，它不是一个偶然事件，甚至发现当地类似案件还有很多个，之所以能够长期存在，我相信当地的大小官员一定参与其中。

丁先生认为，由于地方官员涉及此案，中共政权害怕“破坏党的形象”，所以千方百计捂住此事不让公开真相。

丁先生说：如果要调查的话，不仅仅要查人贩子，不仅仅是查董志民收买妇女的问题，一定有要查当地官员是否参与其中，如果揭发出来（官员参与）就会影响党的形象，形象被破坏等等，太多的问题会被暴露。禁不起质疑怎麽办？

近期乌克兰局势紧张，全球密切关注，包括中国央视也派员从前线发回现场直击报道，相较之下，董集村的防布可谓滴水不漏。网名“冯斯托洛夫司机”22日发表网络文章嘲讽道，俄乌前线剑拔弩张，战斗一触即发，（央视）总台记者都进去了。虽然是遭遇了严重的堵车，还有“石竹”122毫米自行榴弹炮虎视眈眈，总台记者还是从前线传发来了实时报道。文章称，一个小小的董集村，竟然成了“马奇诺防线”。

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