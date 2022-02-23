官方记录董志民“未婚”　董集村铁桶阵布防

引起中国全民关注的“铁链女”案续有新进展。调查组最新通报指地方官员在当事人结婚证上写错资料。同时，有网民从政府资料中发现，董志民婚姻状况显示“未婚”。事件疑点重重，内媒湖南广电记者日前驱车前往董集村，被以“疫情防控”为由禁止进村，被阻拦的视频及发视频账号均遭删除。有网民叹，“董集村竟然比俄乌前线还难进？”

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丰县档案：铁链女“丈夫”董志民婚姻状况为“未婚”

有网民从丰县有关部门获得的资料显示，“铁链女”的“丈夫”董志民婚姻状况为“未婚”。官方早前通报指民政部办理结婚。董志民结婚证曝光后更多疑点曝光，令事件进一步引起全民关注，官方高度紧张，更约谈大批网民以了解消息曝光源头。现时官方又再改口风。江苏省调查组最新的通报称，办理结婚证的村官和镇民政事务官员错写了杨某侠的姓名等资料。

董集村关卡被形容为二战时的“马奇诺防线”

另外，湖南广播电视台新媒体平台“风芒”记者早前驱车前往丰县董集村，在进入董集村南面村口时，被村口的防疫卡点拦下。无奈，记者只好试著绕道山东鱼台县距离董集村最近的北口进入村子，但同样被村口卡点截停，理由还是“防疫”。原来通往该村的所有路口都有关卡，说是“疫情防控”，记者即使拍了被阻拦的视频也被删除，就连发视频的微博帐号也遭删除。

对于官方人员全力以赴阻挠国内记者进入董集村，太原独立学者丁先生表示，“铁链女”表面看来是社会事件，但问题背后是深层次的制度问题，一党专政下官场黑暗腐败，而当问题曝光后，官方第一时间想到是要控制舆论。

丁先生说：最大的问题是制度造成的问题，现在发生的“铁链女”事情并非存在一、两天，它不是一个偶然事件，甚至发现当地类似案件还有很多个，之所以能够长期存在，我相信当地的大小官员一定参与其中。

丁先生认为，由于地方官员涉及此案，中共政权害怕“破坏党的形象”，所以千方百计捂住此事不让公开真相。

丁先生说：如果要调查的话，不仅仅要查人贩子，不仅仅是查董志民收买妇女的问题，一定有要查当地官员是否参与其中，如果揭发出来（官员参与）就会影响党的形象，形象被破坏等等，太多的问题会被暴露。禁不起质疑怎麽办？

近期乌克兰局势紧张，全球密切关注，包括中国央视也派员从前线发回现场直击报道，相较之下，董集村的防布可谓滴水不漏。网名“冯斯托洛夫司机”22日发表网络文章嘲讽道，俄乌前线剑拔弩张，战斗一触即发，（央视）总台记者都进去了。虽然是遭遇了严重的堵车，还有“石竹”122毫米自行榴弹炮虎视眈眈，总台记者还是从前线传发来了实时报道。文章称，一个小小的董集村，竟然成了“马奇诺防线”。