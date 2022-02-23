徐州8孩案官方调查新报告：遭批新瓶装旧酒难释疑

江苏省官方今天公布“徐州8孩案”调查报告，定调受虐“八孩妈”就是“杨某侠”及“小花梅”，且8孩均由她所生。这一结果遭到众多网友质疑，认为这只是延续上一版官方报告，难释群疑。有人直指，“简直睁眼说瞎话，连瞎话也编不好”。

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据中央社今天报道称，徐州8孩案调查报告，被指新瓶装旧酒难释疑。这项报告出炉后，光是率先披露消息的央视新闻微博，截至发稿已涌入近15万则回应，其余官媒及微信等网络平台发表的评论更不计其数。但意见颇为分歧，其中不少人仍然质疑调查报告的可信度。

中共开国“十大元帅”叶剑英的孙女叶静子，日前也针对徐州八孩案发声。她透过新浪微博公开质疑官方作法说，“我们希望看到的是解决事情的方法，而不是强压之下作秀粉饰太平”。

而在海外，多次领先爆出徐州8孩案内幕资讯的推特帐号“骄傲女孩”感叹说，“李莹姐（指8孩妈）：化去也好，免遭了这人世的苦痛！我们采取下来的东西一定好好保存，终有一天，我们会想尽一切办法做出个比对！还您今生的公道”。“骄傲女孩”并表示，“同胞们，李莹不傻：她用筷子给我们摆出一个11，然后用手在后面画了一个圈（意指‘四’字），她用筷子摆出了一个111‘川’（意即李莹的老家‘四川’），我们知道她叫李莹，是派出所的人说出来的”。

据该报道，根据这项调查报告，官方认定被套上铁链的“8孩妈”就是“杨某侠”，同时也是从云南失踪的“小花梅”，而非外界普遍认为从四川失踪的李莹。然而，这一结论受到的质疑也最多，最普遍的看法是“换汤不换药”。也有不少人认为，江苏官方给出这样的结果并不意外，因为她“可以是王莹，可以是张莹，就是不能是李莹”。否则，官方要怎么面对李莹死去父亲的战友们（李父生前曾参军）。

特别是，官方报告在解释“8孩妈”与“小花梅”容貌差异颇大时，采用“从抖音影片中截取，经修图后流传到网上，与实际容貌有差异”及“受年龄增长造成的皮肤老化、毛发退化、脂肪组织液化及牙齿缺失等因素影响，容貌发生了变化”的说法，被众多网友吐槽。有人直指，“简直睁眼说瞎话，连瞎话也编不好”。

此外，报告指施虐者董志民的长子“董某港”（董香港）生于1999年，而非网络广传的1997年，1997年生者同名者则是在外打工的邻村人。此后，8孩妈“节育措施失效”，才在2011至2020年连生7孩，证明董某的8孩均由8孩妈所生。这一结论，也是网友质疑最多的环节之一。

中央社说，有网友质疑，这项报告和原先预想的一样，“揉合前面几份通告，就是最新调查结果吗？之前调查没问题？编故事给鬼看”；还有网友表示，“让8孩妈妈自己开口说话！视频（影片）公布一下小花梅的现状”。

此外，叶静子“官三代”的身分，使她先前的发声受到各界广泛关注。她以“星际文化集团有限公司董事长”身分在新浪微博发文说，“2月15号丰县的路都给封了。看来大家的关注已经给到当地压力了，但我们希望看到的是解决事情的方法，而不是强压之下作秀粉饰太平”。