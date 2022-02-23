徐州8孩案官方调查新结论出笼

众所关注的徐州8孩案，江苏省官方今天公布调查结果，确认被铁链锁脖的女子就是云南的小花梅。丰县县委书记和县长下台，其余15名官员等人因放任虐待和超生等原因被惩处。调查报告列出多家医疗，司法等机构科学鉴定名单，以证结论权威。

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据中央社今天报道说，针对1月27日，网上曝光一名生活在徐州市丰县、被铁链锁脖的女子生了8个孩子，在徐州市先后发布4次前后矛盾的调查报告后，民众质疑声增大，江苏省委和省政府2月17日宣布成立调查组，并在今天通报调查情况，针对网友质疑之处也有部分回应。

“8孩母”杨某侠是不是云南的“小花梅”？15日，由于杨某侠和董某民的结婚证曝光后，民众对结婚证上女子照片容貌和杨女的差异太大、年纪也与先前说法不同而质疑，加上另一名多年前走失的四川女子李莹，其家人努力奔走寻找，外界怀疑杨女其实真实身分是李莹。

根据江苏省通报，经公安部物证鉴定中心以血液以及小花梅生母遗物上的生物检材进行DNA检验比对，杨某侠和小花梅在云南省福贡县亚古村的舅舅、阿姨以及生活在河南同母异父妹妹有血缘关系，认定杨某侠就是小花梅，出生于1977年。

而经公安机关和南京医科大学司法鉴定所进行DNA检验比对后，杨某侠和李莹母亲排除生物学亲子关系。认定杨某侠与李莹不是同一人。

公安机关调查指出，杨某侠近照是从抖音影片中截取，经修图后流传到网上，与实际容貌有差异。同时，受到年纪增加和牙齿缺失等因素影响，杨某侠容貌也发生了变化。经公安部物证鉴定中心人像鉴定，杨某侠两次结婚证上的照片与网传影片截图杨某侠照片、杨某侠身分证照片等人像特征相同，认定为同一人。

据江苏省今天的通报显示，小花梅曾被多次转卖。调查报告说，小花梅1995年结婚，1997年离婚返回云南后就出现言语行为异常。1998年随同乡桑姓女子到江苏省东海县，被桑女夫妇被以人民币5000元卖给当地徐姓男子，但生活了3、4个月后，同年小花梅已不知去向。

河南夏邑县的潭姓夫妇在经营的饭店内发现小花梅，然后卖给在饭店附近工地务工、来自江苏丰县的2名霍姓人士，这2人将小花梅带回家乡，经当地刘姓男子介绍，在1998年6月又把小花梅转卖给董某民的父亲。

针对结婚证上，杨某侠的出生日期是1969年一事，根据通报，董某民结婚时自报其妻错误的出生日期并为杨女改过名字，而丰县欢口镇民政办工作人员也按此信息违规登记。

杨女的8个孩子中，长子1999年出生，次子2011年出生，中间相隔11年，也让网友质疑这段时间发生了什么事。据通报指出，1999年杨某侠生育第一个孩子后，采取了节育措施，后来节育措施失效，2011年至2020年又生育7个孩子。基层计生工作人员在跟踪管理、服务指导、信息采集等方面未能认真履行职责，负有失管失察责任。

据该报道引述官方报告结论说，2012年杨某侠生育第3子后，精神障碍症状逐渐加重。经徐州市医疗专家会诊、南京脑科医院司法鉴定所司法鉴定、中国政法大学证据科学研究院进行复核鉴定，结论为杨某侠患精神分裂症，受目前精神状态影响，难以正常接触交流。目前，杨某侠正在医院接受治疗。

在犯罪行为和惩处方面，2017年以来，董某民在杨某侠发病时对其实施布条绳索捆绑、铁链锁脖，有病不送医治疗等虐待行为。本月22日，董某民以涉嫌虐待罪被批准逮埔，公安机关将对其包括涉嫌收买被拐卖妇女等犯罪开展侦查取证工作。

而参与拐卖妇女的桑姓女子与丈夫已经被批准逮捕，其他相关嫌犯6人也都被公安机关已立案并采取刑事强制措施。

根据通报，经纪检监察机关审查调查，责令徐州市委和市政府作出深刻检讨，对有关责任单位和责任人员依规依纪依法作出处理。丰县县委书记娄海和副书记、县长郑春伟，被指“工作不负责任，存在形式主义、官僚主义，维护群众正当权利和利益不力，在精神障碍患者救治救助、计划生育管理等工作中失职失责，未认真组织核查事实，批准发布信息不实的情况通报”等，分别被撤职、责令辞去县长职务等处分。