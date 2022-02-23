日本首相岸田文雄宣布对俄罗斯的制裁措施

日本时间2月23日，日本首相岸田文雄在首相官邸举行记者会，宣布了日本对俄罗斯的制裁措施。

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岸田首相指出：22日，俄罗斯采取了一系列行动，包括批准属于乌克兰的所谓两个共和国的条约，以及联邦委员会决定在其领土以外使用军队等。 这些行径明显侵犯乌克兰主权和领土完整，违反国际法，再次强烈谴责。 我们敦促俄罗斯重新回到努力通过外交途径打开局面的路线上来。 此前，我收到了一个政府相关部门负责人的报告，内容是关于形势的转变和各国的应对措施。 局势变得更加紧张，我们将继续密切关注。

此外，从与国际社会协调处理这一问题的角度出发，日本决定采取以下制裁措施： 一是暂停所谓两个共和国官员的签证发行并冻结其在日本的资产；二是对所谓的两个共和国实行进出口禁令；三是对于俄罗斯政府新发行的主权债券，在日本禁止发行和流通。 今后，我们将决定这些措施的细节，并发出指示迅速进入必要的程序。

当被问及关于如果俄罗斯采取军事入侵等行动时的措施时岸田首相指出：

关于未来的趋势，我们知道有各种无法预测的可能性，因此，如果未来形势恶化，我们认识到必须与包括七国集团在内的国际社会合作，及时考虑采取进一步措施。 无论如何，基本的立场是确认局势将如何发生具体的变化，并在与美国和欧洲进行沟通及交换信息的同时继续日本的应对措施，这是我们的基本立场。

在应对乌克兰问题上，2014年俄罗斯于该年3月18日占领国际承认为乌克兰领土的克里米亚，日本政府2014年曾进行冻结亲俄派干部的日本国内资产，舆论认为那时是效果不充分的制裁。此举有避免波及北方四岛谈判的意图，只是摆摆样子而已，不知在这次乌克兰危机中，日本是否会采取更加严厉的制裁措施。