港府拨1700亿元抗逆兼提振经济 料今年GDP介乎2%至3.5%

面对疫情不断加剧的香港，财政司长陈茂波表示，会在新一个财政年度拨备1700亿港元(下同，折合约192亿欧元)作为抗疫纾困及为下行的经济提供支撑，估计可为本地经济提供约三个百分点的提振作用。经推动后，预料香港全年实质经济增长(GDP)会介乎2%至3.5%。

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财政司长陈茂波今(23日)以视像形式向立法会议员宣读他任内最后一份财政预算案，这名有被政圈指为可能竞逐下任特首的财金官员，在这分涵盖本年4月至明年3月的预算案中可说大洒金钱，包括每名市民将获派1万元消费劵，金额较去年增加一倍，预料有660万人受惠；宽减本财政年度利得税1万元，预计15.1万家企业受惠；减免差饷，最高5000元。支持企业方面，港府将延长「中小企融资担保计划」一年至明年6月底，贷款额亦提高至900万元；另外又会减免多项政府费用。

上述纾缓市民因疫情而受困的支出，包含在1700亿元逆周期措施的总承担额内，直接用于防疫抗疫拨款将达540亿元，逾半可能用于全民强检，包括耗资220亿元采购快速测试剂及相关配套服务、花费60亿元增购疫苗，以及向各有关部门增拨合共近70亿元作为购买防疫抗疫物资和服务和落实相关措施等。

陈茂波指出，过去一个多月，变种病毒来袭，形势急速逆转，对很多市民的生活和工作、中小企的经营造成沉重打击，削弱了民众对前景的信心，快速稳控疫情，既关乎市民健康，亦是稳住信心及经济的关键，只要最近一波疫情能逐步受控，往后继续维持「动态清零」，将为香港与中国内地恢复有序「通关」创造条件，从而为经济注入更大的动力。

他估计，综合内外最新形势和财政措施的提振作用，预测香港经济在今年下半年会有较好表现，全年经济增长将介乎2%至3.5%。中期而言，受惠于中国经济持续稳步向前，他预料香港经济在疫后会有「追赶式增长」，在2023至26年间的年均增长会达到3%，稍高于疫情大流行前十年的年均增长2.8%。

有关GDP预测高于评级机构惠誉认为香港今年经济增长只有1.5%的预测，但低于香港大学于1月4日的预测，港大预料，香港今年GDP将介乎2.8%至3.8%，当时，第五波疫情未算严重。

通胀方面，陈茂波预料，外围通胀高企将会持续，而本地成本压力亦会随着经济复苏而上升，预测今年整体通胀率为2.1%，通胀压力属于温和。中期而言，即在未来五年，基本通胀率预计平均为2.5%。