瑞信银外泄数据显示宋楚瑜曾存款1367万瑞士法郎遭宋否认

瑞士信贷银行日前遭跨国调查指控数十年来帮客户洗钱，意外揭露曾任国民党秘书长的宋楚瑜曾在该行开立个人帐户，存款最高金额曾达1367万多瑞士法郎。民进党台北市议员拟参选人赵怡翔表示，宋楚瑜应向国人交代存款的来由及去向；宋楚瑜则表示，这是选举炒作，再有抹黑，他就要提告。

广告 继续浏览后续

一个叫做「组织犯罪与贪腐举报计划」（OCCRP）的国际组织网站报导，根据外泄的帐户资料，宋楚瑜个人帐户开立时间从1993到2010年，存款最高金额为1367万7418瑞士法郎。

这个网站还列出所谓「重要事件」提到，国民党曾控告宋楚瑜侵占数百万元党款，但此案获检方不起诉处分。宋楚瑜也曾被法国前外长杜马指控与「拉法叶佣金案」有关。网站说，1991年拉法叶军购案签约时，宋楚瑜担任国民党秘书长，但网站也说，宋楚瑜否认有任何不法，司法也查无实证。

这个外国网站的相关报导是由准备参选台北市议员的台湾驻美代表处前政治组组长赵怡翔翻译成中文之后，发布在个人脸书，引起台湾媒体注意。赵怡翔是民进党新一代政治人物，曾任外交部长吴钊燮办公室主任。

他说，宋楚瑜长期担任公职或党职，很难想象他如何透过正当手段累积巨额款项。要求宋楚瑜应向国人交代存款的由来及去向。

亲民党主席宋楚瑜则表示，他从政以来包括在国民党和省政府期间，从未参与任何拉法叶舰购买的会议或交涉，怎会有所谓的莫名其妙的佣金。

他说，既然社会大众和国际社会都注意到拉法叶案，政府有责任把谁拿了这个钱，到底怎么发生此事，持续查清楚，给社会一个交代。

媒体追问他到底有没有在瑞士信贷银行开账户，是否曾有1367万多瑞士法郎的存款等，原本正要上车的宋楚瑜说，连这件事情都没有，怎么会有这个东西？就是因为蓝白合，所以把他给扯进去了。

「组织犯罪与贪腐举报计划」国际组织网站透露，这次瑞士信贷银行数据外泄案，是内部揭弊者将1940年代到2010年代，瑞士信贷银行3万7千笔个人或公司帐户资料，泄露给「南德日报」，这家德国媒体再将数据提供给该组织，及美国纽约时报、英国卫报、法国世界报等46家新闻机构。