美国在台协会驳斥新华社‘美国反台独’的报道：美国对台政策没有改变

美国在台协会（AIT）23日批驳新华社关于“美国反对台独”的报道，指出，美国对台政策没有变化，并再度敦促北京停止对台湾施压。

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美国国务卿布林肯21日与中国国务委员兼外交部长王毅通话，美国国务院和中国外交部的正式声明中，仅提到美中外长讨论北韩与乌克兰议题。但新华社报导称，布林肯对王毅说“美方反对台独”，对此，AIT发言人发表声明表示：美国对台政策没有变化，美国对台湾的支持坚若磐石，致力于台海和平与稳定。AIT指出：美方信守基于台湾关系法、美中三公报、六项保证的“一中政策”，也将遵守法案给予的承诺，持续支持台湾的自我防卫，并持续反对任何片面改变台海现状的行为，敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济施压。

自1972年美中签定上海公报以来，历任美国政府皆奉行长期一贯的“一个中国”政策，偶有官员脱口表示反对台独，美国政府都会立刻澄清。

这并非新华社第一次报导美国高层“反对台独”，2016年9月，时任美国总统奥巴马在中国杭州会晤习近平时，新华社报导奥巴马说“反对台独”，引发争议，白宫当时以不透露私下谈话内容回应，且强调，美国的立场长期且一贯，没有改变。