英美加9国「4.20」前续停飞港 防疫限聚措施同期延长 俨如半封城

由于香港感染武汉肺炎人数仍在三日翻倍的上升期，疫情高峰期料在下月才会到临，港府决定，把现时实行的社交距离措施，一次性延长至4月20日；同期，禁止航班从英美加九国来往香港的措施亦会延长。另外，中小学又会提早于3月「放暑假」，当局更考虑进一步收紧社交距离措施，令香港可能出现半禁足的情况。有关情况将有利港府3月实施全民强制检测。

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因当地疫情严重而被禁止航班从该等国家飞往香港的熔断机制，现在澳洲、加拿大、法国、印度、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、英国及美国等九国实施，原订3月4日结束，但行政长官林郑月娥昨(22日)晚公布，禁飞措施将延长至4月20日，而曾在上述国家停留超过两小时的人士亦不可登机，意味符合其他入境条件人士须先转往其他地方、满足当地和香港对当地的防疫要求才可回港，这不单令商界投诉，甚至港人亦被迫继续滞留在外。

去年底回加拿大探望女儿的艺人毛舜筠日前在网上节目大吐苦水，指原订1月4日回港拍新戏，但因熔断机制而四度更改行程，但至今仍未能回港，形容回港是「恶梦级」的难，自嘲听到特首说香港居民亦不准回港，感觉像「系你做错事唔准回家。」

此外，香港过往一直是每十四天检视一次社交距离措施，但特首林郑月娥昨直接宣布，将措施延至4月20日。当中包括二人限聚令、私人场所禁两户以上跨家庭聚会、禁食肆晚市堂食，健身中心和美容院等十多个表列处所须停业，包括两周前新被纳入表列处所的宗教设施和理发店，亦要关闭两个月。

林郑月娥又补充，食物及卫生局正研究收紧所有食肆午市堂食，由四人一枱收紧至两人一枱，以及收紧户外豁免戴口罩，意味在郊野公园范围和户外进行剧烈运动豁免佩戴口罩的安排可能受影响。

另外，一般在7、8月才开始的暑假，林郑月娥表示会提前，现时进行网课的幼儿园和中小学，3月初须全面暂停，让港府可利用校舍作为全民强检的检测站，亦可用作隔离、接种疫苗中心等。她续称，学校最快在4月下旬的复活节假后恢复教学，视乎疫情让小学面授。