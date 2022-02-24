乌克兰危机 : 石油、小麦和铝价飙升，股市崩盘

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俄罗斯总统普京宣布对乌克兰展开军事攻击后，周四国际市场石油、天然气、小麦和铝价格飙升，莫斯科股市崩盘。

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俄罗斯总统普京宣布对乌克兰展开军事攻击后，周四国际能源市场动荡。俄罗斯一直是一个石油出口大国，摩根大通评估乌克兰危机可能对石油产生的负面影响。

就是俄罗斯如果对西方的制裁采取报复措施，减少或者中断其能源向欧洲和美国石油出口四个月，如果按照每天减少290万桶计算，那么原油价格可能在2022年第二季度达到115美元/桶，第三季度达到105美元/桶。

欧盟和美国此前声明，输油管道北溪2号在2023年不投入使用的可能性正在增加，如果成为现实，预计欧洲天然气价格将持续上涨。

由于近期中国进口增加和俄罗斯引发的乌克兰危机严重，导致几个季度工业金属价格的上涨，估计铝、镍、铜和锌的今年第二季度价格分别上调到铝3550美元/吨、镍26500美元/吨、铜10650美元/吨和锌3650美元/吨。

如果战争持续，俄罗斯或乌克兰中断谷物出口，让消费者付出更加昂贵价格购买食物。小麦价格的确正在飙升，小麦价格达到2012年以来的最高水平，预计将在未来几天达到历史新高。

俄罗斯总统普京宣布对乌克兰展开军事攻击后，莫斯科股市周四一度暴跌近14%而暂停交易，随后恢复交易，卢布兑美元也狂贬9%。