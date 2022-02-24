俄罗斯向乌克兰开战：中国有新表态

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就俄罗斯对乌克兰东部的军事行动，中国外交部华春莹周四表示，“乌克兰局势发展到今天是我们不愿意看到的”，中方正密切关注最新事态，呼吁各方保持克制，避免局势失控。她并指出，要基于事实来判断，不认同西方媒体称之为俄“入侵”。华春莹还说，美方暗示俄罗斯有中国背后支持；但俄罗斯是基于自身判断和他们国家的利益，自主制定并实施自己的外交和战略。华春莹提醒，“中国也还是唯一一个还没有实现祖国完全统一的安理会常任理事国”。

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据路透社今天报道称，中国呼吁各方保持克制避免俄乌局势失控，不认同西方媒体称之为俄“入侵”。就俄罗斯对乌克兰东部的军事行动，中国外交部华春莹周四在外交部例行发布会上称，乌克兰问题有非常复杂的历史背景，希望各方做出共同努力，给和平一个机会，通过对话协商和谈判能够尽快把局势缓和下来，不要使局势进一步升级。

华春莹说，中国不会像美国那样向任何一方提供武器。华春莹说，“从来武器不能解决所有的问题，所以不能火上浇油、而是应该想如何把火扑灭...局势失控了对大家都不好，希望各方都能来做一些劝和的事情。”

据华春莹称，中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，俄罗斯作为一个独立自主的大国，完全可以基于自身判断和国家利益、独立自主的制定并且实施自己的外交和战略，不需要中方或者其它国家给它提供武器。“做任何事情前恐怕不需要征求别人的意见。”

针对俄罗斯对乌克兰采取军事行动令全球能源形势紧张，中国是否会释放战略储备，华春莹表示，各国应避免地区局势紧张影响全球能源安全，只有当局势稳定下来才能防范溢出效应。她并称，真正负责任的国家，都应该采取负责任的行为共同来维护全球的能源安全，维护全球供应链产业链安全稳定。

路透社说，俄罗斯总统普京周四授权在乌克兰东部展开军事行动，这可能是俄罗斯要求北约(NATO)停止东扩而在欧洲开战的开端。乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯对乌克兰的基础设施和边防部队实施了导弹袭击，许多城市都听到了爆炸声。

据中央社今天引述环球网消息，中国外交部今天例行记者会上，有媒体询问：美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）就乌克兰问题表示，中国应该尊重国家主权和领土完整原则；中方有义务敦促俄罗斯在乌克兰问题上让步，但中俄关系发展方向令人担忧；中俄联合声明表明，中国试图利用对俄罗斯的影响，来达成两国创造“世界秩序”的目的，中方如何评论。

华春莹回应，美方暗示俄罗斯有中国背后支持，“相信俄方会很高兴听到这种说法”。她说，俄罗斯是安理会常任理事国，是独立自主的大国，俄方完全基于自身的判断和他们国家的利益，决定自主制定并且实施自己的外交和战略。华春莹并强调，中俄关系建立“不结盟、不对抗、不针对第三方”的基础上，对于那种非友即敌的冷战思维和“拼凑所谓的同盟”、小圈子的做法，中方不感兴趣也不会效仿。

据华春莹声称，“关于如何尊重国家主权和领土完整，美方恐怕没有资格来告诉中方怎么做”，并指美国和其盟友在涉疆、涉港、涉台问题上“肆意干涉中国内政”，华春莹说，“中国也还是唯一一个还没有实现祖国完全统一的安理会常任理事国”。