联合国秘书长“以人类的名义”敦请莫斯科停止对乌克兰的攻击

安理会/俄乌危机

联合国秘书长古特雷斯周三晚间向俄罗斯总统普京发出强烈呼吁，敦促普京撤回军队并立即“停止”对乌克兰的攻击行动。联合国秘书长直接喊话俄罗斯总统，要求他“以人类的名义”，将自己的军队撤回俄罗斯。

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联合国秘书长对俄罗斯在安理会召开紧急会议期间宣布在乌克兰采取军事行动颇感震惊。古特雷斯表示：这是他“在担任联合国秘书长期间最悲伤的时刻”。他强调说：以人类的名义，我们绝不允许在欧洲爆发本世纪初以来最血腥的战争。此前，就在联合国安理会就乌克兰问题召集紧急会议之际，俄罗斯总统突然发表电视讲话，宣布已“决定对乌克兰采取军事行动”。古特雷斯认为：这场冲突可能对乌克兰和俄罗斯造成“毁灭性后果”，并对经受了新冠疫情大流行病严重影响的世界经济产生不可预测的结果。如果冲突“导致全面战争”，很难预测其悲剧性的后果：将造成多少人死亡、多少人将会流离失所、又有多少人将会对未来失去希望。

普京发表电视讲话后不久，乌克兰首都基辅及多座城市就传出爆炸声。西方国家持续了数周的外交斡旋无果而终，在乌克兰边境集结了大批军力的俄罗斯最终发起了攻势。美国表示：将在周四向安理会提交一份决议草案，谴责俄罗斯在乌克兰发起“战争”，预计周五将投票表决。美国驻联合国大使格林菲尔德指出：安理会必须行动。

安理会紧急会议上演了俄罗斯与乌克兰外交官之间展开激烈交流的一幕，乌克兰驻联合国大使基斯利齐亚（Sergiy Kyslytsya）直言不讳地向俄罗斯大使表示：对战争罪犯而言，没有“炼狱”之说，他们会直接下地狱。而俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）则反驳说：俄罗斯针对的不是乌克兰人民，而是基辅政府。