口袋罪：呼吁市民不接种疫苗 两女子被国安控以煽动罪

香港/防疫

虽然针对武汉肺炎的疫苗接种(俗称打针)在港并非法定责任，但在网上批评港府的相关政策或呼吁市民不打针竟被指为煽动罪证之一，香港警队国家安全处今(25日)早起诉两名女子，指她们涉嫌「作出一项或多项煽动意图的作为」罪，并在西九龙裁判法院提堂。这是继歌手袁文安之后，第二批因批评或反对接种疫苗而被控以煽动罪的港人。

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根据控罪，国安处指两名年龄分别是21岁姓侯和24岁姓林女子，涉嫌在2020年10月至今，在社交平台发布多篇具煽动性帖文，包括煽惑他人违反防疫规例，昨日在旺角一间饮品店及她们的住所采取搜捕行动，其间捡取一批被指煽动仇恨及煽惑他人违反防疫规例的宣传海报及相关电子通讯工具。据了解，被捕人是被指政治立场偏向民主的「黄店」：外卖茶店《初凝．芝茶》的两名负责人。二人经通宵扣查后，今早正式提控。

本台记者今早曾尝试浏览该店脸书，发现已被封锁，不能进入。根据其他传媒报道，该店曾在脸书发帖，指称「世界各地已经解除防疫机制，呼吁市民不用打针，因为乜针都预防唔到」，并质疑港府大费周章地「谷针」，是要「推健康码监察市民私隐……推恶法防游行……报复香港人」。另外，亦有报道引述消息人士称，帖文亦呼吁市民拒用「安心出行」上载或出示疫苗接种纪录、不要接受病毒检测等。

律师熊运信早前接受《明报》访问时指出，除非法例强制市民接种疫苗，届时鼓励市民不去打针就可能构成煽动意图，即煽动他人违法，现时在网上呼吁市民不要打针，道德上有问题，但法理上是否构成非法行为则有保留。

根据法例，一经定罪，作出具煽动意图作为的罪行可被判处监禁两年。

煽动罪被指定义太广泛，易被滥用作打压言论自由，香港记者协会在上世纪九十年代已要求港府修订，未能成功，但港府亦绝少引用此条例，近一年多以来则频繁使用。翻查公开资料，港府至今以煽动罪拘捕至少34人，包括新闻工作者、工会或社运人士，以致普通市民，他们大部分已被检控，绝大部分不准获取保候审，最近一宗是歌手阮民安，警方于上周三（16日）将他控以煽动及洗黑钱罪，国安处高级警司李桂华在之前一日拘捕他时曾指出，阮在社交媒体嘲笑因公殉职的警员，并在最新一波疫情期间与政府唱反调，宣扬打针不安全。法庭拒绝让他保释，押后4月14日再讯。