台湾谴责俄罗斯侵乌宣布将参与经济制裁

台湾/乌克兰/政治

针对俄罗斯出兵乌克兰，台湾总统府今天发表声明，谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵害；并宣布，台湾也将参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。

广告 继续浏览后续

台湾总统府发言人张惇涵在声明中表示，严正谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵害，以及对区域及全球和平稳定的破坏。呼吁各方恢复和平对话，理性解决争端。台湾作为国际社会的一员，对于有助于和平解决争议的努力，都愿意参与。

台湾总统府还说，基于共享民主、人权、法治等普世价值，台湾也将与全球民主伙伴密切合作，参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。

台湾外交部则展开紧急撤侨行动，台湾驻俄罗斯代表处昨晚已安排一辆撤侨巴士，从乌克兰首都基辅启程，载运有意愿撤离的侨胞到西边城市利维夫市（Lviv），预计陆续载运18名台湾人撤离。

台湾外交部也发表强硬声明，严厉谴责俄罗斯违反「联合国宪章」发动战争，以武力入侵乌克兰并强占乌国领土，批评俄罗斯不仅破坏区域及全球和平与稳定，也是对以规则为基础的国际秩序，以及维护保障各国主权与领土完整的国际法体系，构成最严峻的威胁及挑战。

台湾外交部再度呼吁尊重乌克兰主权独立及领土完整，反对以武力或胁迫方式片面改变现状，支持各方在国际法架构下，透过和平、理性的对话与协商解决歧见。

至于制裁方式，台湾经济部长王美花表示，在现有贸易中就可以按照瓦圣纳协议（The Wassenaar Arrangement）规定，对于相关出口作严厉审查，至于其他制裁，经济部会与盟友共同协调，确认进一步措施，很快会有共同作为。

台湾总统蔡英文今天出席一项动土典礼时，也谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵害。她说，台湾作为国际社会的一员，愿参与有助于解决和平争议的努力，也会加入国际社会对俄罗斯的经济制裁。

她也鼓舞台湾民心士气说，台湾局势和乌克兰局势有本质上的不同，台湾不仅有台湾海峡天险及地缘战略地位，国军防卫本土的意志和战力也不断提升，国家对区域安全的关注及投入，有信心维护台湾安全。