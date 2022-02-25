普京嗜血 柴可夫斯基受累

俄罗斯侵乌

2022 年 2 月 25 日，乌克兰首都基辅市遭到俄罗斯火箭弹袭击后，纳塔利·塞夫留科娃在她家被炸烂的楼前哭泣。

普京下令侵略乌克兰，坦克大炮，直逼基辅，在全球激起公愤。除了欧美初步启动系列经济制裁，包括冻结普京及其外长拉夫罗夫的资产等。但是欧美领袖正面临着要求对俄罗斯进行“最大制裁”的极大压力：把俄罗斯从国际资金清算系统Swift开除出去。与此同时，体育、文化领域的制裁也接踵而来。

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开除出欧洲歌唱大赛

欧洲歌唱大赛Eurovision每年举行一次，欧洲广播电视联盟UER周五宣布，经与所有成员商榷，为了不至于玷污这一欧洲极受人喜爱的歌唱大赛的名声，俄罗斯将不被允许参加今年的年度大赛。俄罗斯曾于2008年赢得第一名，由歌手Dima Bilan用英语演唱，歌名“Believe”。

而乌克兰歌手曾于2004、2016两次获得冠军。2016年赢得大奖的歌曲“1944”，在俄罗斯入侵乌克兰的今天似有特别的意义。歌词大意是：“当外国人突如其来，他们闯进你的家，他们把你们全都杀死，他们对你说，我们不是罪犯，我们不是罪犯”。

柴可夫斯基受累

克罗地亚首都萨格勒布交响乐团临时取消了本应在2月25日晚演奏的两部柴可夫斯基的作品。乐团指挥MIrko Boch表示，乌克兰正在遭遇世人难以想象的苦难，我们以此微小的行动，表达我们与乌克兰人民的团结。

乐团指挥表示，“我们在排练的时候非常悲伤，我们感受到几位乌克兰音乐家难以抑制的悲情，我们决定改换节目。”

“我们是艺术家，我们能够与恶魔斗争的只有音乐。”

萨格勒布国家剧院也宣布，取消定于3月6日演出的『俄罗斯小夜曲』专场。

在纽约，卡内基音乐厅取消亲普京的著名俄裔指挥捷杰耶夫和钢琴家马祖耶夫周末的演出。

体育制裁刚开始

全球体育界周五发出多项针对俄罗斯的制裁，欧足联决定，取消5月28日在普京发迹的圣彼得堡举办的本赛季欧冠联赛决赛，这一足球盛事将移至法国巴黎举行。

国际汽车运动联合会（FIA）宣布，取消原定于9月份在索契举办的号称“世界三大体育盛事”的世界一级方程式大奖赛。

国际象棋联合会（Fide）周五宣布，在俄罗斯入侵乌克兰后，国际象棋奥运会这一最负盛名的国家选拔赛将不会在莫斯科举行。

国际奥委会要求制裁俄罗斯

星期五，国际奥委会敦促所有国际体育联合会在莫斯科入侵乌克兰后取消或重新安排在俄罗斯或白俄罗斯的任何活动计划。

经合组织对俄关闭大门

总部位于巴黎的经合组织OCDE2月25日宣布，正式中断已于2014年推迟的俄罗斯申请加入经合组织进程。