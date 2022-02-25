欧盟、英美正式宣布将普京及拉夫罗夫列入制裁黑名单 加拿大等跟进

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周五宣布，俄罗斯总统普京与外长拉夫罗夫被列入欧盟制裁人员名单；欧盟27国外长会议正式批准欧洲国家领导人周四晚间宣布的对俄罗斯前所未有的一揽子制裁措施。英国周五也宣布，冻结普京及拉夫罗夫的"个人资产"，对他们实施制裁。美国白宫周五也宣布，制裁普京及拉夫罗夫。加拿大等国宣布跟进。

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法新社报道，博雷利在宣布欧盟制裁普京及拉夫罗夫决定时表示，"这是重要的一步"。世界上受到欧盟制裁的国家领导人包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德和白俄罗斯总统卢卡申科，"现在加上了俄罗斯总统普京"。

博雷利表示，针对普京和拉夫罗夫的制裁与对欧盟制裁俄罗斯人员黑名单上其他人士的制裁“相同”，都包括“冻结资产”。俄罗斯议会下议院杜马的所有议员都在欧盟制裁黑名单上，另外还包括26名商界人士。受欧盟制裁的个人也将被禁止进入欧洲领土。

博雷利是在欧盟27国外长会议结束后做上述宣布的。欧盟27国外长会议正式批准欧洲国家领导人周四晚间宣布的对俄罗斯前所未有的一揽子制裁措施。

英国周五也宣布，冻结普京及拉夫罗夫的"个人资产"，对他们实施制裁。

博雷利表示，"局势的严重无论怎么强调都不过分"，他称制裁方案是欧盟“有史以来实施过的最严厉的制裁”。博雷利强调，如果有必要，欧盟仍可以采取进一步的报复措施，但现在我们必须全力执行已经做出的决定。

欧盟领导人就乌克兰局势在布鲁塞尔举行特别峰会，27个成员国的领导人，就加强对俄制裁达成一致，新制裁方案涉及金融、能源、运输、出口及签证5个方面，同时欧盟将增加对乌克兰的财政支援。

法新社报道，欧盟已决定大幅限制俄罗斯进入欧洲资本市场，阻碍并增加其债务融资成本，并透过限制俄罗斯的电子及软件进口，阻止俄罗斯获得关键技术，从而"重创"其经济。此次的制裁主要针对俄罗斯的金融、能源和交通领域，具体的限制措施包括禁止军民两用商品出口、限制签发外交签证、禁止向俄罗斯出口技术，并禁止俄罗斯进入欧盟国家的金融市场。

乌克兰总统泽连斯基曾提出"将俄罗斯排除在SWIFT银行交易系统之外"，但由于德国在内的成员国的"缓行"意见而未能实施。博雷利就此表示，“这个问题已经被考虑，（但）目前还没有达成一致意见，所以它不在一揽子制裁计划中”，他强调，这项措施在未来仍然是“一种可能性”。