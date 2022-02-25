法国宣布将在爱沙尼亚部署幻影2000-5战机加强北约部署

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法国周五宣布，将在爱沙尼亚部署4架幻影2000-5战机，以加强北约的部署；北约也已经启动防御计划，应对一系列突发事件并确保北约领土安全。北约领导人峰会发表声明，呼吁俄罗斯立即停火。北约称将继续向乌克兰提供政治与实质支持。

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法新社消息，法国周五晚间宣布，除了在爱沙尼亚部署4架幻影2000-5型战机外，自周四以来，法国的战机巡逻队一直在参与北约防务，以确保在波兰上空执行防御任务。

另外，北约周五并表示，正在东部部署额外武力，确保盟国安全。美国总统拜登周五出席北约领导人峰会，会后声明严正谴责俄罗斯全面入侵乌克兰，呼吁俄罗斯立即停止军事攻击，并要俄罗斯对此负起全部责任。。

拜登周五出席北约组织成员领袖峰会，讨论俄罗斯入侵乌克兰情势。

会后声明以最强烈措辞谴责俄罗斯在白俄罗斯的支持下全面入侵乌克兰，呼吁俄罗斯立即停止军事攻击，从乌克兰撤出所有部队。声明指出，这次对乌克兰这个独立、和平、民主国家有计划的攻击是"野蛮而无理的行为"。

北约领导人对俄罗斯行动造成的悲惨生命损失、巨大人类苦难与破坏表示遗憾，"欧洲大陆和平的根本被撼动"，世界将会要求俄罗斯与白俄罗斯对其行为负责，"任何人都不应该被俄罗斯政府的一连串谎言所愚弄"。

领袖声明指出，俄罗斯必须对这场冲突负起全部责任，俄罗斯拒绝北约与盟国一再提供的外交对话途径。俄罗斯总统普京攻击乌克兰的决定是可耻的战略错误，俄罗斯将为此在未来数年内，在经济与政治方面付出沉重代价。

声明指出，将继续向乌克兰提供政治与实质支持，也重申坚定支持乌克兰的独立、主权与领土完整，"这一原则立场永远不变"。

北约领袖并誓言，将继续采取一切必要措施确保所有盟国安全与防御，并在北约东部部署防御性陆地与空中军力，并在整个北约地区部署海上武力。北约也已经启动防御计划，应对一系列突发事件并确保北约领土安全。

北约已在联盟东部地区进行大量额外防御性部署，并将进行所有必要部署，以确保北约现在与未来都具有强大和可信的威吓与防御能力。不过声明也强调，这些措施是"预防性、对称性且非升级的"。