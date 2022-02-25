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泽连斯基与拜登通话 讨论加强制裁俄罗斯 成立反战联盟

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une intervention filmée, le 25 février 2022.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une intervention filmée, le 25 février 2022. © REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SE
作者： 法广
6 分钟

乌克兰总统泽连斯基周五表示，他与美国总统拜登通电话，双方讨论了成立反战联盟，加强对俄罗斯制裁。乌克兰军方称，至少1000名俄军阵亡；美国官员表示，乌克兰抵抗超俄罗斯预期；俄罗斯总统普京则呼吁乌克兰军方"推翻政治领导层，自行接掌政权"。

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泽连斯基周五推特上发文称，“刚刚与拜登讨论了加强制裁、具体的国防援助和反战联盟”，他并感谢美国宣称的对乌克兰的大力支援。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基周五并在网上发布片段，指他自己及政府官员仍然身处首都基辅，会在这里继续守卫国家。

乌克兰联合行动部在社交专页发文，宣称乌克兰武装部队已突破在东部卢甘斯克的俄军阵地，并展开反攻，巩固胜利。

帖文并称，俄罗斯部队在遭受重大损失后，正朝俄罗斯的方向逃离战场。

在俄乌冲突加剧之际，乌克兰国防部周五表示，俄罗斯至少已有1000名军人阵亡。

联合国人权办公室发言人发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）则指出，在乌克兰至少127名平民伤亡，共25死、102伤。

俄罗斯对乌克兰采取军事行动之后，乌克兰首都基辅周五遭受导弹攻击，居民躲藏在防空设施。当局建议民众准备燃烧弹，保护基辅，市长表示破坏分子在市内发动攻击。乌克兰首都基辅市长、前重量级拳击世界冠军克利奇科（Vitali Klitschko）表示，他将与弟弟、同是前拳击冠军的弗拉迪米尔（Wladimir Klitschko）一起拿起武器对抗俄军，他表示"没有其他选择"。

法新社援引一名美国五角大楼的官员表示，根据美方评估，乌克兰的抵抗超出俄罗斯的预期，虽然俄军持续努力向基辅推进，但速度没有俄方预期这样快，而各条战线推进的情况不一，俄军攻势已有所减弱。

这名官员并说，乌克兰军队正奋力抵抗，对军队的指挥及控制仍然完好无损，领空也没有被俄罗斯控制；不过俄罗斯目前只有约三分之一兵力参与进攻，没有调动在乌克兰边境部署的大部分兵力，也没有动用电子战的能力。

另据报道，俄罗斯总统普京周五呼吁乌克兰军方，"推翻政治领导阶层，自行接掌政权"，此举将"更容易与俄罗斯方面达成协议"。

普京周五透过电视向乌克兰军方发表谈话说："我再次吁请乌克兰武装部队的军事人员，不要容许新纳粹分子（意指乌克兰激进民族主义者）将你们的子女、妻子和长辈用做人肉盾牌。" 普京并说，"请将政权掌握在你们自己手中，这样我们会比较容易达成协议。"普京将现任乌克兰领导阶层称为"恐怖分子"和"一帮吸毒者、新纳粹分子"。他并说，俄军在乌克兰的作战表现英勇且专业。

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