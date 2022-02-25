97后出生港人10月可循BNO签证计划独立申请移英 中方强烈谴责和反对

香港/BNO签证

英国政府放宽以英国国民（海外）护照（BNO）移民当地的签证计划，容许父或母持有BNO、但本人在1997年7月1日及其后出生的港人，独立申请移居英国，毋须要以BNO持有人的受养人身分申请。经9月修例后，放宽计划预料今年10月起生效。

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英国推动放宽申请资格的议员和团体欢迎政府决定，但中国外交部驻港公署强烈谴责和坚决反对英国扩大BNO签证适用范围，公署发言人今(25日)早批评英方以香港国安法反复操弄BNO问题，为「反中乱港」分子提供庇护所，再次暴露其伪善面目和唯恐香港不乱的「卑鄙企图」，敦促英方放弃在港延续殖民影响的幻想，纠正错误，停止干预香港事务，否则必将「自食恶果」！

英国移民政务次官霍思达(Kevin Foster音译)当地时间周四(24日)书面回应国会质询时表示，政府已决定放宽BNO签证申请，容许1997年7月1日或之后出生、满18岁的香港年轻人，只要父母其中一方持BNO资格，即可以个人身份独立申请BNO签证，毋须再以受养人方式申请，但申请人仍须符合证明可自给自足等经济要求。

霍思达形容，修订是「正确而重要」的行动，因为现行BNO签证制度下，1997年7月1日或之后出生的港人不能独立申请BNO，须以合资格父母受养人的身分申请，或导致部分同一家庭的部分子女可独立申请移居英国，但部分18至24岁的子女却不能，造成不公平。

英国政府去年底拒绝应下议院议员要求放宽BNO途径移民计划时，指有其他方法让年轻港人到英国，包括工作假期。但推动者则认为，工作假期与移英计划不可混为一谈；强调现计划的漏洞是未能让在2019年反修例运动中的年轻人受惠，该等年轻人可能因与持有BNO的父母政见不同或父母因要照顾家人而不愿离港而不能移居英国。

对于政府终于放宽计划，在上议院提出修订的上议员奥尔顿勋爵（Lord David Alton）表示欢迎，认为是正义之举；在下议院提出修订的执政保守党议员格林（Damian Green）更指出，这是在俄罗斯入侵乌克兰的黑暗日子中的一道光；另有议员指，这是上下议院罕有全党施压，致令政府改变态度。而在民间推动修例的香港监察(Hong Kong Watch)，对英国政府的做法深表感激，其行政总裁罗杰斯表示，乐见英国政府踏出勇敢和道德的一步，并非常感谢由国会议员和公民社会组成的联盟与港人并肩，确保英国政府履行其历史、法律和道德义务，为有需要的港人提供救生艇。

另外，英国内政部昨日同时公布该国自去年1月31日推出「BNO 5+1」移民计划的申请情况，指计划推行头十一个月，该国共接获接近10.4万宗申请，当中93.4%已经获批。另外，当局又首次公布申请被拒情况，指去年第四季共拒绝80宗申请，当中，79宗属海外申请，一宗为本地申请。

其次，内政部指出，去年10至12月有18名港人寻求庇护，令去年全年的申请人数增至110人，较2020年的64人增加七成二。但政治庇护的成功率较低，在第四季，有5名申请人获批政治庇护，令去年全年成功申请政治庇护的港人累计有12人，但已是前年成功获庇护人数的四倍。