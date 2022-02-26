俄乌交战之际中方宣布明起南海军演美舰今通过台海北驶

台海

俄罗斯与乌克兰战事紧张之际，中国解放军也很巧合地宣布，明天(27日)起将在南海举行军事演习；与此同时，美国海军一艘驱逐舰今天在澎湖南方被发现，正在通过台湾海峡，台湾国防部今天证实了美国驱逐舰通过台海的消息。

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军事网站「南海战略局势感知计划」今天上午10点多在推特贴文指出，美国海军一艘驱逐舰拉尔夫约翰逊号，在澎湖南方的台湾海峡，疑似由「北往南」通过台海，同时台湾最南端的鹅銮鼻外海也出现美国海军EP-3E电子侦察机。

对于这项报导，台湾国防部今天中午证实，确实有一艘美国驱逐舰航行经过台湾海峡，不过国防部说，这艘驱逐舰是「由南向北」行驶。国防部并表示，这艘驱逐舰在通过台湾海峡往北行驶期间，国军全程掌握周边海空域相关动态，状况都正常。

另外，中国海南海事局昨天晚间发布航行警告，明天起(27日)起将一连三天在南海举行军事训练，并画定区域，每天11点到下午点3点，禁止船只进入演习区域。就在这个时候，传出美国军舰通过台湾海峡，格外引起关注。

台湾国防部昨天曾表示，因应近日的俄乌军情发展，国军持续监控台海周边的军事动态，加强联合情监侦作为，保持高度警戒，积极强化战备整备，以因应各项可能的突发状况。

俄罗斯前天向乌克兰开战后，台湾的乌克兰人心系家乡，在社群软件发起声援行动，昨天和今天串联聚集在「莫斯科台北经济文化协调委员会驻台北代表处」大门前表达诉求。

昨天下午4点在台北街头有乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、立陶宛等国的民众，手举各式标语，表达反战诉求，甚至有人高举「俄罗斯滚出乌克兰」的标语，齐声高喊「要和平不要战争」的口号。

活动主办人之一，来自乌克兰的亚历克斯指出，俄乌战争发生第一天，他独自拿着国旗站在街头三小时，并将照片上传社群软件，消息传开吸引许多人前来声援，让他很开心，希望大家能关注乌克兰，给予支持跟帮忙。