俄罗斯反战力量正在组织起来

俄罗斯侵乌战争

2月21日，普京决定电视“直播”国家安全会议承认乌东亲俄两区独立的场面，出席会议的高官个个唯唯诺诺，情报首长被普京呵斥的前言不搭后语，让外人很怀疑俄罗斯还会存在着一股反战的力量。24日，普京以制止对俄裔实施“种族灭绝”的名义下令入侵乌克兰，俄罗斯官媒不停地模糊战争真相。

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2月26日，普京发动的侵略乌克兰战争进入第三天，但法国世界报从莫斯科发来的报道说，你无法从俄罗斯电视台看到战争真相，今日俄罗斯电视台顶多以普京的口吻形容俄军发起了“顿巴斯特别行动”，观众看到的基辅的画面很魔幻，主持人指着画面称，一辆乌克兰装甲车碾轧了挡在路上的私家车，为什么？对于拉开基辅保卫战序幕的这一恐慌场面，没有交代背景，没有任何解释。

然而，许多俄罗斯人并不甘愿做傻子。反战情绪已从酝酿到走上街头，日渐规模，不过，对于今日俄罗斯国际通讯社和电视台主编玛格丽特·西蒙尼扬而言，反战者“他们根本不算俄罗斯人”，这位口口声声称普京为“老板”的女士一字一顿地表示：“如果你觉得做一个俄国人很羞耻，那你就不是俄国人!”

战争伊始，数以万计的俄罗斯人走上街头反战，俄罗斯警方对应的手段如同镇压克里姆林宫的反对派，拘捕数千人，结果，反战示威从街头转移到线上，而且越来越多的人加入，他们的声音传遍了世界。

乌克兰国旗和泪眼汪汪的表情符号出现在个人资料图片上。标志词 #HeTBo？（反对战争）周六在推特上成为热门趋势。

从周四开始，一些俄罗斯知名人物开始表达他们对战争的恐惧、无奈，要求立即在欧洲心脏地带停止战争。受人喜爱的网红Louri Doud的反战视频点赞的人很快爬上一百万。俄罗斯商报记者Elena Tchernenko则因为发起反战请愿，被从拉夫罗夫领导的外交部记者会名单除名。

文化艺术界人士周六也发起反战请愿，联署的演员、导演以及建筑师超过两千人，请愿书直指普京发动侵略乌克兰的行动不是“维和行动”，不是为了“拯救乌东地区的俄罗斯裔”，而是“动用武力”，是“侵略”。

众多的医生、护士在网上发表公开信，信中说：“无论采取什么方式，以什么样的名义借助致命武器，结果都是致命的。”

而一封发表在change.org网站上的反战公开信目前已经征集了75万人联署。

各种名人，甚至一些原本忠实于俄罗斯国营电视的常客，也在设法让外界听到他们自己的声音。流行综艺歌手Valeri Meladze在俄罗斯入侵乌克兰第一天在 Instagram 发出：“我们必须阻止这一切！”

2021 年诺贝尔和平奖得主、独立报纸《新报》(Novaja Gazeta)创始人德米特里·穆拉托夫（Dmitri Muratow）在一段网络视频中表达了自己的耻辱感：“我们正在经历痛苦，我们的国家在普京命令下，开始了针对乌克兰的战争。任何人都无法阻止战争，这就是为什么，在我们的痛苦之上，更增添了一层耻辱。”

受克里姆林宫器重的负责保存二战死者记忆的“不朽者军团”的一群创始人，也发出呼吁，要求克里姆林宫主人“停火” ，停止“非人道的武力”。

由亲近克里姆林宫的寡头罗曼·阿布拉莫维奇创立的莫斯科车库当代艺术博物馆，周六宣布关闭，理由是拒绝“维持正常的幻觉”。

两名周二参与投票承认乌东亲俄罗斯分离份子控制地区独立的俄共议员也称，“我投票是为了和平，不是为了战争，更不是为了轰炸基辅。”

星期五，664名俄罗斯科学家及科学记者在法国 "世界报 "发表公开信，谴责普京对战争爆发负有全部责任。公开信写道：俄军攻击乌克兰，"已经注定了俄罗斯在国际舞台上的孤立和作为一个贱民国家的命运"。

乌克兰总统泽连斯基周六发表讲话，感谢俄罗斯名人和“成千上万”谴责入侵的匿名的俄罗斯人，并呼吁他们逮捕那些“向全世界撒谎”的人。

不出意外，星俄罗斯总统普京将泽连斯基及其随行人员描述为“吸毒者和纳粹集团”。