历史惊人地重演 普京算准了西方？

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯入侵乌克兰，美国和欧盟之前一直在大声喊：“狼来了”，果然，狼来了。

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这场战争的结果以及普京最后的下场尚难以估测，值得质疑的是，西方为什么眼睁睁看着历史的一幕重演？

法国世界报专栏作家科夫曼惊异的是，俄罗斯入侵乌克兰，采用的是多年前入侵格鲁吉亚时同样的手段，同样的计谋，同样的理由，这一切都是在一个前提下完成的，预设西方是被动的。上一次，俄罗斯得逞至今，这一次，俄罗斯再次用同样的手段入侵近邻。

费加罗报刊载的Laure Mandeville分析则认为，普京行事的方式，如同三十年前的米洛舍维奇。米洛舍维奇30年前是前南斯拉夫联邦主席，他后来被国际法庭指控犯下战争罪、反人类罪以及种族灭绝罪，由塞尔维亚当局亲自押送国际法庭审判，在审判的第五个年头突发心肌梗塞，死于狱中。

30年前的米洛舍维奇发动战争援引的理由是“我们的兄弟正遭受危险”，这些“兄弟”位于塞尔维亚边境之外。米洛舍维奇决定开战，命令坦克和狙击手突袭重新征服克罗地亚。30年以后，普京决定重写历史，采用了米洛舍维奇同样的视角，指控“乌克兰纳粹集团”如同30年前米洛舍维奇指责“克罗地亚叛徒”。

2022年2月21号，普京为占领乌克兰精心上演电视“直播”，事后俄罗斯独立媒体揭露，所谓直播是假的，一切都已提前录制。但是，又有多少人记得，在这场被普京吓得结结巴巴不知所云的情报部长出席的国家安全会议上，与普京多年来上演联合统治双簧戏的前总统梅德韦杰夫志得意满的一段话：

“我还记得，在2008年，当我们决定承认阿布哈兹和南奥塞梯独立，拯救了数十万人的生命。今天，危险更大，涉及到更多人的生命。我们也知道之后会发生什么。我们了解会有什么制裁，我们熟悉会有什么压力，但我们更知道如何应对。如果我们有耐心，他们会放过一切，重新会回过头来与我们讨论战略安全与稳定。俄罗斯必须承认顿巴斯共和国。经验证明，紧张将会消失。”

梅德韦杰夫甚至不屑命名“他们”是谁，因为克里姆林宫把欧洲人或者说西方人的行为举止早已了如指掌：在他心目中，他们自然会愤怒，威胁，制裁，然后，去做别的事情吧。

欧洲人，特别是参加完北京2008奥运开幕式返回后立即投入调停的时任法国总统萨科齐的行动，在一定程度上预示了乌克兰今日的一幕。当时行将结束任期的美国总统布什委托欧盟处理这一危机，而当时担任欧盟轮值主席的也恰恰是法国。

今天重新回头看格鲁吉亚事件令人惊骇的是，普京刚刚在乌克兰挑起危机的所有要素那时都已经到位，战略手段，地缘政治框架，全已经写好。

2003，2004，先是格鲁吉亚爆发颜色革命，继之以乌克兰橙色革命，北约和欧盟正在纳入前苏联卫星国。2007，在慕尼黑安全会议上，普京针对北约东扩发表非常挑衅性的讲话。2008年4月，布什总统已准备好在布达佩斯特北约峰会宣布将正式接纳格鲁吉亚和乌克兰加入北约，但是害怕惹怒莫斯科的萨科齐和默克尔齐声反对。最后，欧美达成蹩脚的妥协：乌克兰和格鲁吉亚注定要成为北约成员，但没有确定任何时间表，莫斯科从中窥出了腥味。

2008年，格鲁吉亚两州的分裂分子轰炸政府军和一座小村庄，时任总统萨卡什维利落入陷阱，派遣增援部队对付分裂武装，莫斯科抓住时机，派遣4万士兵，五天粉碎格鲁吉亚政府军，并作出向其首都挺近的汹汹态势。

俄罗斯入侵格鲁吉亚始于北京奥运会开幕式那天，萨科齐从北京返回后以欧盟轮值主席提议前往莫斯科调停，梅德韦杰夫回答很干脆：“来吧”，并答应萨科齐调停期间停火，萨科齐与梅德韦杰夫以及普京达成了一个很不完善的协议，但阻止了俄罗斯部队继续挺进。

不过萨科齐2020年在其『暴风时刻』一书中形容其调停取得“巨大成功”，“普京遵守了诺言”，实则萨科齐忽略说明的是，仅仅几天之后，俄罗斯宣布承认阿布哈兹和南奥塞梯独立，并且一直占领到今天。俄方的借口同样是为了防止格鲁吉亚针对俄罗斯人的“种族灭绝”，这恰恰是普京今天用来污蔑乌克兰的借口。