法国决定向乌克兰提供更多军事设备并加强对俄罗斯经济制裁

法国/乌克兰/美国/乌克兰危机

法国决定向乌克兰提供更多军事防御设备，对抗俄罗斯军队入侵；法国也将进一步加强对俄罗斯的经济和金融制裁，"特别锁定将俄罗斯排除在SWIFT金融交易系统之外"。美国国务卿布林肯向俄罗斯人民"喊话"称，乌克兰战争毫无意义。马克龙周六与白俄罗斯总统卢卡申科通了话。

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法新社援引总统府爱丽舍宫周六晚间发布的消息，法国总统马克龙周六召开国防委员会会议，决定向乌克兰提供更多军事防御设备，以对抗俄罗斯军队的入侵。另外，法国将进一步加强对俄罗斯的经济制裁，采取国家干预措施，冻结俄罗斯被制裁人士的金融资产。法国还将与欧洲及美国协调，将俄罗斯排除在SWIFT金融交易系统之外。

外交方面，马克龙周六与白俄罗斯总统卢卡申科通电话。俄罗斯的盟友白俄罗斯总统府公告称，双方讨论了白俄罗斯在乌克兰冲突中的作用。

另据报道，美国国务卿布林肯周六以英文和俄文向俄罗斯人民"喊话"，指他们不该展开一场对付乌克兰邻邦的"毫无意义战争"。

布林肯以英文和俄文发推文，驳斥俄罗斯总统普京的说法，即北约组织向东扩张到前苏联集团国家，构成西方对俄罗斯的威胁。

布林肯写道，"敬告俄罗斯人民，你们理应与每个地方的人民一样，安全且有尊严地生活，没有人寻求破坏那件事。"

布林肯说："你们不应该拥有一场与乌克兰境内邻居、朋友以及家庭发生的毫无意义战争。"布林肯表示："乌克兰人民理应和平生活，如同你们一样。"

布林肯此前宣布，美国将向乌克兰提供总值3亿5千万美元的军事援助，协助乌克兰抵御俄罗斯在乌克兰境内进行的军事行动。

布林肯在声明中指出，根据总统拜登的指令，他授权国防部向乌克兰提供致命式防御武器方面的援助。

报道说这是美国继去年，先后向乌克兰追加总值6千万美元及2亿美元的两批军事援助之后，采取的进一步措施；自去年以来，美国向乌克兰提供的军事援助，总值超过10亿美元。

乌克兰希望美国可以提供"标枪"（Javelin）反坦克导弹和"刺针"（Stinger）防空导弹。

包括英美在内27个国家同意向乌克兰提供更多军备和医疗物资。