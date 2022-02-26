泽连斯基：乌克兰部队阻断俄军朝基辅推进 3500俄军死伤

乌克兰/俄罗斯/乌克兰战事

在俄罗斯入侵乌克兰第三天，俄罗斯军队周六“全方位”扩大对乌克兰的进攻，首都基辅发生了激烈的战斗。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰部队已经中断俄军朝首都基辅的推进，也破坏俄国要推翻他的阴谋；泽连斯基顾问周六表示，自开战以来已有3,500俄军士兵死伤。据英国证实：目前大部分俄军距基辅市中心仍30公里远。

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法新社报道，俄罗斯军队周六接到命令，“全方位”扩大对乌克兰的进攻。据西方多位消息人士称，俄罗斯军队从北部、东部和南部深入乌克兰复地，但遭到乌克兰军队的顽强抵抗。俄军迄今为止尚未完全控制任何乌克兰城市。

法新社援引五角大楼一名高级官员周六表示，俄罗斯已出动集结在乌克兰边境"超过 50%”的兵力，但俄军遭遇到乌克兰军队的坚决抵抗。"俄军没有取得预想的结果"。

乌克兰军队周六表示，乌军摧毁了由五辆俄罗斯车辆组成的纵队，其中包括一辆坦克。乌克兰军队还报告称，在首都西南30公里处，俄军伞兵试图降落，双方发生激战。另外基辅一栋高层住宅被导弹击中，但莫斯科否认对这起事件负责。基辅地铁已经停顿，充当居民的防空“避难所”。

据英国国防部周六表示，朝乌克兰首都基辅进攻的俄军，目前大部分距离基辅市中心约有30公里远。英国驳斥俄方自称已经占领乌克兰东南部重要城市梅利托波尔（Melitopol）的报导，称乌克兰军队仍在全国各地顽强抗敌。英国国防部在推特更新情资表示："俄军持续朝基辅推进，多数部队目前距离市中心约30公里远。"

消息称，"俄罗斯目前尚未取得乌克兰的制空权，大幅限制了俄国空军的战力。俄军的伤亡人数可能远超过克里姆林宫所预料和公布的数字。"

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）此前在关于入侵乌克兰的第3天战报指出，俄军已"全面占领"梅利托波尔。

另据路透社援引乌克兰总统泽连斯基顾问周六表示，自周四开战以来，已有3,500俄罗斯士兵死伤。他表示，俄罗斯军队未能向首都基辅挺进。他说，"我们正在基辅周边与俄军作战。敌军目前并未前行"。

而乌克兰总统泽伦斯基周六表示，乌克兰部队已经中断俄罗斯朝首都基辅的推进，也破坏俄罗斯要推翻他的阴谋；泽连斯基并呼吁俄罗斯人对总统普京施压，要求普京停止进攻乌克兰。

泽连斯基在最新发布的演说影片中指责莫斯科试图推翻他，并在乌克兰建立一个傀儡政权。泽连斯基说，"我们破坏了他们的计划"，他并强调乌克兰军队已经掌控基辅与周边主要城市。

泽连斯基表示，俄罗斯迄今对乌克兰发动"导弹、战斗部队、无人机、砲弹、装甲车、破坏行动与空降部队攻击"，并击中了"住宅区"。

他表示，乌克兰部队与俄军在多个城市交战，包括南部城市敖德萨（Odessa）、东北部哈尔科夫市（Kharkiv）以及首都基辅。西部利维夫市（Lviv）和其他乌克兰中、西部城市则是遭到空袭。

泽伦斯基说，乌克兰"已经"赢得了加入欧盟的权利，呼吁欧盟领导人做出决定。"这将是我国得到支持的关键证明。"

泽伦斯基并感谢挺身反战的俄罗斯人，要求他们持续对克里姆林宫施压。"阻止那些对你们说谎、对我们说谎，也对全世界说谎的人。有数以千计人牺牲，数以百计人遭到俘虏。"

据媒体统计，自俄国入侵以来，乌克兰平民丧生人数已达198人。基辅市长克里契科表示，彻夜首都保卫战中估计有数十人受伤。