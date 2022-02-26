约翰逊与泽连斯基通电话称：必须在外交和经济上全面孤立俄罗斯

英国/乌克兰/乌克兰危机

英国首相约翰逊周六与乌克兰总统泽连斯基通电话，双方一致认为，必须在外交和经济上全面孤立俄罗斯，泽连斯基并对欧美各国将俄罗斯逐出swift银行系统表示欢迎；荷兰宣布将提供乌克兰反战车火箭筒和刺针防空导弹；匈牙利称将全力支持欧盟对俄罗斯的所有制裁。

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法新社消息，据英国首相府称，约翰逊与泽连斯基在电话会谈中一致认为，必须在外交金融两方面全面孤立俄罗斯。声明说：“两位领导人还一致认为，俄罗斯总统普京在乌克兰战场上面临阻力比他预想的要大。”约翰逊并在推特上发文，称赞泽连斯基和乌克兰人民的"英雄主义"精神。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，联合国决心加强对乌克兰的人道援助。

另据报道，荷兰政府周六致函国会表示，荷兰将提供乌克兰刺针防空导弹和反战车武器系统。

路透社报导，致国会的信函表示，荷兰已同意应乌克兰要求，迅速运交200枚"刺针"（Stinger）防空导弹以及50具"铁拳三型"（Panzerfaust 3）火箭筒和400枚火箭弹。

信函又说，荷兰也与德国共同考虑部署"爱国者"（Patriot）防空导弹系统到斯洛伐克境内北约组织（NATO）战斗群。

信函指出，根据来自乌克兰的要求，荷兰将提供200枚刺针防空导弹。

荷兰本月稍早前已承诺提供其他装备给乌克兰，包括步枪、弹药、雷达系统和地雷探测机器人等。

另据报道，匈牙利总理奥尔班周六表示，匈牙利将全力支持欧盟对俄罗斯的所有制裁。

奥尔班到访匈牙利东部与乌克兰边境接壤的地区，报道说从乌克兰穿越边境到匈牙利逃避战火的民众源源不绝。

奥尔班表示，包括匈牙利在内的所有欧洲国家都谴责俄罗斯，他形容"现在不是耍小聪明的时候，而是要团结一致"，他并指目前正发生战争，必须让局势回复到战前的和平时候。

奥尔班之前被认为是欧盟之内与俄罗斯总统普京关系较密切的国家领导人。