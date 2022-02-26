美国禁止普京及拉夫罗夫入境   安理会中国弃权俄罗斯孤立

俄罗斯侵乌

美国总统拜登周五宣布制裁俄罗斯总统普京及其外长拉夫罗夫，其中包括将禁止普京和拉夫罗夫入境。这一针对外国领袖的做法极其罕见却极具象征性。同日，联合国安理会就针对俄罗斯入侵乌克兰提案表决时，中国出乎意料弃权，俄罗斯独家反对，异常孤立。

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继欧盟周五把制裁目标直接对准俄罗斯总统普京本人，冻结他和外长拉夫罗夫资产后，美国的制裁似更向前挺进一步，拜登宣布，他将下令禁止俄罗斯总统普京和俄罗斯外长拉夫罗夫入境。稍晚些时候，白宫发言人宣布，美国将对吸纳外国投资的“俄罗斯直接投资国家基金”进行制裁。

随着俄罗斯侵略军在乌克兰境内步步深入，战斗已经打到首都基辅大门口的时候，多个北约组织成员国希望对俄罗斯进行更严厉的制裁，包括“核弹级制裁”：把俄罗斯排除出国际清算系统Swift。据欧盟内部的消息，欧盟成员国目前还在为就此达成共识进行协调，来自布鲁塞尔外交渠道的消息显示，倾向于采取“核弹级制裁”的成员国越来越多。

几乎与此同时，俄罗斯否决了联合国安理会有关谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议案，俄罗斯作为安理会常任理事国，拥有一票否决权，但不寻常的是，被西方舆论指似与俄罗斯组成“独裁轴心”的中国，并没有与俄罗斯一道否决这一提案，而是投了弃权票。

在安理会15个成员国中，11个国家投票支持这一由美国和阿尔巴尼亚联合起草并由70国背书的提案，提案包括三方面内容，谴责俄罗斯入侵，支持乌克兰主权完整，迫使俄罗斯停止使用武力并立即完全无条件撤军。中国、印度与阿联酋投弃权票。俄罗斯投反对票。

中国的做法被一名安理会成员国的大使视为是胜利。这位要求匿名的大使对法新社表示，“弃权，意味着谴责。”另外一名外交官表示，这正是西方所寻求的，“把中国从俄罗斯剥离出来”，只要北京对这一决议案弃权而不是投反对票，就起到了让俄罗斯更加孤立的效果。

中国外长王毅1月2日曾表示中俄战略合作没有止境，没有禁区，没有上限，中国国家主席习近平2月4日曾与普京发表“北京声明”，反对北约东扩，2月24日，普京下令俄军入侵后，王毅还表示理解俄方的行动，发言人华春莹甚至不承认俄方这是“入侵”。

但是 ，北京为什么在俄罗斯急需“最好的朋友”支持的时候，弃权了？普京大约不会忘记，习近平有一次当面对他说，“普京总统是我最好的知心朋友” 。