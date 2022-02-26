664名俄罗斯科研人员及科学记者呼吁立即停止所有针对乌克兰的战争行为

俄罗斯侵乌战争

2月25日，俄罗斯示威者在圣彼得堡抗议他们的国家入侵乌克兰。已知俄罗斯 54 个城市的约 1,745 抗议者被拘留，其中至少 957 人在莫斯科。

664名俄罗斯科学家、研究人员及科学记者周五在法国 "世界报 "发表公开信，谴责俄罗斯对战争爆发负有全部责任。他们认为，俄军攻击乌克兰，"已经注定了俄罗斯在国际舞台上的孤立和作为一个贱民国家的命运"。

广告 继续浏览后续

俄罗斯科研人员及科学记者在公开信说，我们在此对我国武装部队在乌克兰境内发动的战争行为表示强烈抗议。这个致命的决定将导致大量的人员死亡。它破坏了集体安全体系的基础。在欧洲发动这场新战争的责任完全归罪于俄罗斯。

公开信说，这场战争不过是企图操纵顿巴斯局势，并将其作为发动军事行动的借口，这样做对任何人都没有好处。发动这场战争没有任何合理的理由。乌克兰对俄国并不构成威胁。针对它的战争是不公正和荒谬的。

信中说，乌克兰过去和现在都是我们非常亲近的国家。我们中许多人在那里有亲戚、朋友和研究人员。我们的父辈、祖辈和曾祖辈一起与纳粹作斗争。现在，为了满足俄罗斯联邦领导人的地缘政治野心，在意淫式和可疑的历史考量驱使下发动战争，无非是背叛了他们的记忆。

学者们和记者们在信中还说，我们尊重乌克兰，因为它是一个建立在有效的民主机构基础上的国家。我们理解我们邻国的欧洲选择。我们相信，我们两国之间的所有问题都可以和平解决。

公开信还表示，通过发动战争，俄罗斯已经注定了自己在国际舞台上的孤立和作为一个弃儿的命运。这意味着我们研究人员将不再能够以正常的方式进行研究，因为如果不与其他国家的同事进行广泛合作，科学研究的进步是不可想象的。俄罗斯在世界上的孤立将进一步加剧俄罗斯的文化和技术退化，同时关闭所有逃生的大门。俄罗斯与乌克兰的战争，是迈向深渊的一步。

公开信最后呼吁俄罗斯当局立即停止所有针对乌克兰的战争行为，要求尊重乌克兰国家的主权和领土完整。