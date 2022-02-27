土耳其认定俄乌处于战争状态 可阻止俄战舰进入黑海通道

俄罗斯侵乌战争

根据 『蒙特勒公约』，安卡拉有权向俄罗斯海军关闭战略性的达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡

土耳其当局星期天正式承认俄乌两国进入“战争状态”，根​​据 1936 年的《蒙特勒公约》，授权土耳其限制两个交战方进入通往黑海的达达尼尔海峡。

广告 继续浏览后续

俄罗斯军队2月24日入侵乌克兰后，乌克兰驻土耳其大使表示，乌国随即要求北约成员国土耳其，关闭俄罗斯船只进入黑海的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。

土耳其外长接受有线电视CNN访谈时表示，乌克兰已进入战争状态，土耳其将根据《蒙特勒公约》授权，透明地实施相关措施。

战争爆发后，乌克兰驻土耳其大使呼吁安卡拉向俄罗斯海军关闭战略性的达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡。这些海峡连接亚速海、黑海、马尔马拉海和地中海，对俄罗斯海军具有战略意义。这些海峡的海上航行受《蒙特勒公约》（1936年）管辖，由土耳其控制。但作为一个与黑海接壤的国家，俄罗斯原则上有权利自由通过这些海峡。

土耳其没有立刻回应乌克兰的请求。土耳其外长曾表示，“专家们（正在）从法律角度研究是否存在战争状态”。

根​​据 1936 年的《蒙特勒公约》，土耳其控制黑海通道，该通道保障货船和平时期自由通行，同时授予土耳其战时阻挡战船进入的权利。

在土耳其日报 Hurriyet 周五发表的一次采访中，这位部长解释说：“土耳其适用蒙特勒条约：可以对土耳其不参与的冲突的交战方采取措施”。

“土耳其可以阻止军舰通过海峡。但如果交战方提出要求，它也必须允许交战方的船只返回其基地。我们的专家正在从法律角度研究是否存在战争状态。如果是这样的话，这个过程将开始，”他说。

过去两周，至少有六艘俄罗斯军舰和一艘潜艇经过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，从地中海返回。