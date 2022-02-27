泽连斯基向海牙国际法庭状告俄罗斯"种族灭绝" 乌外长：谈判"寸土不让"

乌克兰/俄罗斯/乌克兰危机

乌克兰周日同意与挥军入侵的俄罗斯谈判后，外长库列巴表示，俄罗斯是因军事攻击受挫，才放弃举行会谈的先决条件，乌方将参加会谈看看俄方有何说法，但将寸土不让。俄军攻入乌克兰第四天，乌克兰称完全控制第2大城，基辅市区已无俄军。泽连斯基向海牙国际法庭状告俄罗斯"种族灭绝"。联合国称，俄军行动已迫使超过36万8000人逃离乌克兰。

广告 继续浏览后续

据报道，库列巴周日在新闻简报会上表示，俄国总统普京下令核武部队进入高度警戒，是刻意选在此时宣布，意图在谈判中对乌克兰施压。他重申："我们不会投降，我们不会停止反抗，我们也不会放弃任何一寸领土。"

法新社报道，总统泽连斯基周日表示，"我对(谈判）取得成果不抱太大希望，不过我们可以试一试"。

泽连斯基办公室稍早宣布，愿意在乌克兰与白俄罗斯交界、邻近切尔诺贝利禁区之处，与俄罗斯进行双方开战迄今的首轮谈判。

泽连斯基办公室透过声明证实，"官员同意，乌克兰代表团将在没有预设条件的状况下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的乌克兰与白俄罗斯边界地区与俄罗斯代表团会面"。不过声明并未提及双方谈判的具体地点及时间。

另据报道，乌克兰内政部副部长叶宁（Evgeny Yenin）透露，俄乌代表团的谈判将于当地时间周一上午举行。

另据《俄塔社》报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周日表示，俄罗斯已经充分做好准备在戈梅利地区进行谈判，白俄罗斯总统卢卡申科已经对此发表声明，他今天也已经与乌克兰总统泽连斯基进行谈话；另据《俄罗斯卫星通讯社》报导指出，俄罗斯谈判代表团团长梅丁斯基说，乌克兰已经同意在戈梅利进行谈判，俄罗斯代表团将前往该地。

在俄罗斯入侵乌克兰的第四天，俄军攻入位于东北部的第二大城哈尔科夫市（Kharkiv），但乌克兰随后表示已完全掌控哈尔科夫局势，首都基辅的市长也说市区内已无俄军。

乌克兰地区首长西涅古波夫（Oleh Sinegubov）在社群媒体Telegram写道："乌克兰已完全控制哈尔科夫。武装部队、警方与国防部队正在努力，这座城市已完全逐出敌军。"西涅古波夫稍早曾呼吁哈尔科夫市民众暂勿外出。

哈尔科夫市街头周日爆发激烈战斗，机枪和爆炸声大作，法新社记者目睹一辆俄军装甲车的残骸正在燃烧，另有数辆装甲车遭到弃置。

首都基辅也在抵抗俄军攻势，市长克里契科（Vitali Klitschko）透过Telegram频道写道，目前基辅市区已无俄军，"但我军、执法单位和领土防卫队仍在持续侦查和清除破坏分子"。

克里契科也提到，自攻击发生以来，基辅共有31人世卫，包括9名平民，伤者共计106人。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰已向海牙国际法庭提出诉讼，要求俄罗斯停止入侵。他并表示，俄军正在轰炸乌克兰住宅区，并痛批莫斯科的行为已接近"种族灭绝"，他敦促各国取消莫斯科在联合国安理会的否决权。

据联合国机构，俄罗斯军队入侵乌克兰后，至少有240名平民伤亡，其中64名平民被杀；且截至目前，俄军行动已迫使超过36万8000人逃离乌克兰。