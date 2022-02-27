白宫呼吁中国谴责俄罗斯入侵乌克兰 普京"提高核武戒备"遭各国谴责

俄罗斯/美国/乌克兰危机

俄罗斯总统普京下令将包括核武器在内的威慑力量置于高度戒备状态后，美国北约及联合国等纷纷予以谴责；英国首相约翰逊指普京试图转移人们对俄罗斯军队在乌克兰遭到激烈抵抗的注意力。白宫周日呼吁中国谴责俄罗斯入侵乌克兰。

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路透社消息，美国白宫发言人普萨基周日接受媒体采访时表示，"现在不是袖手旁观的时候；而应明确表态谴责俄罗斯总统普京及俄罗斯入侵一个主权国家行径"。

针对俄罗斯总统普京下令将包括核武器在内的威慑力量置于高度戒备状态，美国、北约及联合国纷纷予以谴责，指责此举是令人无法接受的升级行动。

路透社报导，美国驻联合国大使格林菲尔德表示，普京下达的指令使冲突加剧并且令人"无法接受"。她说，"这意味着普京在以一种完全不能令人接受的方式继续战争升级"。

在被问到俄罗斯是否可能动用生化武器时，格林菲尔德说，"普京目前看来没有甚么不可能做的，他会使用任何一切足以威吓乌克兰人与全球的手段"。

北约秘书长斯托尔贝格周日接受美国有线电视新闻网（CNN）"美国国情"访问时表示："这是危险的措辞而且是不负责任之举"。

白宫白宫发言人普萨基称："我们看到普京又在故技重施，俄罗斯从来没有遭受北约的威胁，也没有遭受来自乌克兰的威胁"。

英国首相约翰逊周日表示，俄罗斯总统普京通过将核武器置于戒备状态，试图转移人们对俄罗斯军队在乌克兰遭到激烈抵抗的注意力。

在普京发出俄罗斯核威慑力量威胁后，联合国发言人杜加里克周日向法新社表示，在欧洲发生核冲突的想法是“不可思议的”。

在被问及联合国秘书长古特雷斯对俄罗斯总统声明的反应时，该发言人说：“仅仅有核冲突的想法就是不可想象的。”

德国周日表示，普京的核武威胁证明，俄军的进攻遭到阻吓。

法新社称，一些专家认为，普京的声明是为了“恫吓”对手，确保不会使用这些核武器；然而，一些专家在战争开始前也估计，俄罗斯永远不会大规模入侵乌克兰。