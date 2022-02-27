美国似对习近平的中国还残存着希望

俄罗斯侵乌战争

基辅保卫战胶着之际，美国白宫周日敦促中国谴责俄罗斯入侵乌克兰之举。白宫发言人普萨基简直是好言激将：现在不应袖手旁观，现在是中国发声谴责普京下令侵略一个主权国家的时候了。

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虽然西方已有把中俄关系形容为“独裁轴心”的舆论，美国似乎一直没有放弃让中国“改邪归正”的努力，纽约时报披露，过去三个月以来，美国高官与中国高官举行六次紧急会议，通报俄罗斯准备入侵乌克兰的情报，希望在美国眼中唯一有可能阻止普京发动战争的习近平出面劝阻普京，中方怀疑美方的说法，且通报俄方，美国企图拉拢中国。

后来就有了2月4日那份中俄联合声明。它被视为是俄中联合对抗西方，企图推翻现有国际秩序的所谓北京宣言，在美国认定俄罗斯即将侵略乌克兰之际，北京宣言的核心内容是反对北约东扩。习近平此举，被西方舆论普遍认为中国心甘情愿加入了“专制轴心”。

2月24日爆发俄乌战争后，有未加证实的说法认为俄中之间习普会时已有通气，要不然为何普京很给面子，把侵乌时间推迟到北京冬奥会结束之后，要不为什么中国驻乌克兰大使馆为什么第一时间信心满满，建议中国在乌克兰侨民出门贴上五星红旗标志。

之后俄军进展不利，遭到意想不到的抵抗，中方的表现也很奇怪，王毅对俄罗斯的行动表示“理解”，习近平与普京通话时表示“尊重”俄罗斯行动，外交部发言人华春莹不认为俄罗斯侵入乌克兰是“入侵”，仅从这些言论看，中国差不多被认为是与俄罗斯打成一片了。但又支吾其词，又有诸如尊重主权完整是中方一贯的立场，乌克兰也不例外等等。

安理会周五讨论谴责俄军入侵乌克兰提案时，中方的表现比较诡异。西方外交界人士会透出的信息是，只要说服中方不要支持俄罗斯，投弃权票就是胜利，现在要的就是孤立俄罗斯。结果，中国投了弃权票，俄罗斯成了孤家寡人。同样投弃权票的印度则得到俄罗斯的表扬，克里姆林宫周日赞扬印度“独立和平衡的立场”。冷战时期，印度与苏联很亲近，这一历史关系似乎沿袭至今。那么中国呢？

中国在冷战后期，与美国靠近，一起对抗苏联，后来在邓小平韬光养晦，不当出头鸟主导下，悄悄发展。但是在习近平时代，中国陷入自改开以来从未有过的孤立状态，中俄关系却空前友好，习近平与普京见面的次数远远超过一般国家领导人见面的次数，习近平毫不犹豫地形容“普京总统是我最好的知心朋友“。那么，在普京最需要好朋友支持的时候，中国为什么不投赞成票？

不愿彻底得罪西方，不愿在与美国关系已经很坏的时候，再与中国的第一大市场欧盟决裂？出于一种投机主义选择？不会吧？中国外长王毅已经明确表示，中俄战略合作没有止境，没有禁区，没有上限？

欧美开始制裁俄罗斯，中国最大的两家国有银行--中国工商银行和中国银行，开始限制对购买俄罗斯商品的融资。彭博社周六的报道援引分析指，一些中国的银行限制向购买俄罗斯商品借款的决定，是出于对美国及其盟国制裁的恐惧。因为此举可能被视为对莫斯科入侵乌克兰的支持。而美国的制裁有可能使他们失去使用美元的机会。可是在前两天，中方还决定恢复全境进口俄罗斯小麦，难道这些小麦是用人民币交付的，可以技术性地避开制裁吗？

俄罗斯侵入乌克兰以来，西方国家一次一次推出制裁俄罗斯的措施，星期六，更推出被视为“核弹级”的制裁，将众多俄罗斯银行排除在Swift国际结算系统之外。西方国家同时决定，严厉限制俄罗斯中央银行进入资本市场，“瘫痪”其资产，冻结其交易，并使其无法清算资产。新制裁还规定，阻止俄罗斯寡头及其家人获得西方国家“黄金护照”，阻止其加入西方国家国籍。

中国对此没有特别的动静，美国似正面看待。美国拜登政府一名高官2月26日对媒体表示，“最新迹象显示中国不会出手相救”。他还指近日传出一些中国国有银行已停止为从俄罗斯购买商品开具信用状，“这是一个正面的迹象”。他还补充说，这“表明，一如多年来的模式，中国倾向尊重美国制裁的力量”。

不过，有分析指以为中国这样做是担心会破坏中国在欧洲以至全世界的声誉恐言之过早。习近平治下，中国的声誉恐怕从来没有这样坏。北京从来是相信力量对比的，也许北京还在观察俄乌战争中各方的力量消长，如果俄方占了上风，或为中国冒险打台湾增加了底气？如果普京反而就此让俄罗斯沦落为一个美国所形容的“贱民国家”，忙着准备在中共二十大自我接班欲终身执政的习近平恐不愿“你下深渊我也跟着下深渊”？