联合国大会周一就俄罗斯入侵乌克兰召开“紧急特别会议”

联合国/联大会议/乌克兰危机

联合国安理会周日通过了一项决议，于周一召开联合国大会“紧急特别会议”，193个成员国将在联大会议上就俄罗斯入侵乌克兰作出决定。据原子能机构称，乌克兰首都基辅一处放射性废物处置设施受袭。

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法新社援引联合国消息，有关的提议美国和阿尔巴尼亚提出，11个国家通过，俄罗斯投反对票，阿联酋、中国和印度弃权。但根据现行的联合国规定，不能否决有关提案。

周五，莫斯科否决了美国和阿尔巴尼亚谴责俄罗斯入侵并呼吁立即从乌克兰撤军的决议。

周一即将召开的联合国大会“紧急特别会议，在联合国历史上极为罕见，会议将使联合国的193个成员国在俄乌这场冲突中做出选择。

另据国际原子能机构周日表示，一枚导弹击中了基辅放射性废物处置设施的场址，但没有关于建筑物损坏或放射性释放的报告。

国际原子能机构表示，乌克兰当天通知该机构，一枚导弹击中了基辅放射性废物处置设施的场址，但没有关于建筑物损坏或放射性释放的报告。

就在该事件发生的前一天，乌克兰国家核监管视察团称东北部城市哈尔科夫附近的一个类似处置设施的电力变压器遭到损坏，但也没有任何关于放射性释放的报告。这类设施通常存放着弃用放射源和其他来自医院和工业的低放废物。

原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西表示：“这两起事件凸显了一种非常真实的风险，那就是存有放射性物质的设施在冲突期间可能遭到破坏，并有可能对人体健康和环境造成严重后果。”

他说：“我再次紧急而强烈地呼吁所有各方避免采取可能威胁到这些设施安全和安保的任何军事或其他行动。”

格罗西表示，虽然这些处置场址没有高放废物，但所贮存和处置的放射性废物仍然可能造成严重的放射性影响事件，因此非常有必要予以保护。他称赞了乌克兰国家核监管视察团和受影响设施工作人员在确保持续安全和安保方面的警觉和勇气。

原子能机构继续密切监测乌克兰的事态发展，并特别关注其核动力堆的安全和安保。原子能机构与乌克兰的对口单位始终保持联系，将定期提供乌克兰局势的最新情况。