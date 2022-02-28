乌克兰国防部：基辅仍是俄军主要进攻目标 哈尔科夫遭猛烈轰炸

乌克兰/基辅/俄罗斯/乌克兰危机

虽然俄乌周一展开开战以来的首次谈判，但俄罗斯军队持续对乌克兰发动攻击行动，法新社称，首都基辅仍然是俄军警的首要目标，第二大城哈尔科夫遭到猛烈轰炸，11名平民死亡。美国国务院周一发表声明，指鉴于俄罗斯军队对乌克兰采取的军事行动，建议美国公民立即离开俄罗斯。

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据法新社发出的最新战况，乌克兰国防部称，基辅仍是俄军主要进攻目标。乌克兰军方称，俄军试图对基辅再次发起新一轮进攻，战斗集中在基辅东南部的Slobojanskyi，但遭到乌克兰军队的抵抗。

美国民间企业马萨尔科技表示，卫星图像显示，大批俄军地面部队在距离乌克兰首都基辅约64公里外集结，并朝著基辅方向挺进。

据乌克兰第二大城市哈尔科夫地区州长周一宣布，俄罗斯对哈尔科夫居民区的轰炸造成至少11人丧生，他并表示估计造成“数十人死亡”。据西方军方消息人士称，哈尔科夫周一发生激战，"俄军进行了猛烈的轰炸"。

据基辅报道，莫斯科周日发射了多达30枚导弹并发动4次空袭，自进攻开始以来总共发射了约180枚伊斯坎德尔导弹。在乌克兰防控系统(Buk M-1、S-300）和五架战斗机被摧毁后，俄罗斯声称掌控整个乌克兰制空权。

俄罗斯还声称，已经包围了南部的赫尔松市，并控制了亚速海的别尔江斯克市。俄军并声称控制了东南部“扎波罗热核电站周围的整个地区”。

军队损失方面，乌克兰总统泽连斯基周一表示，自战事开始以来，已有4,500名俄罗斯士兵丧生。如果数字属实，俄军阵亡人数已达到前苏联在阿富汗9年战争期间死亡官兵人数的1/3以上。莫斯科周日首次承认入侵期间的人员伤亡，但没有给出数字。

有关平民伤亡，据乌克兰称，自攻势开始以来，已有350多名乌克兰平民丧生，其中包括14名儿童。

欧盟外交与安全代表博雷利周一表示，“俄罗斯的军事行动变得越来越残酷”，造成“越来越多乌克兰平民伤亡”。

据联合国称，已有超过50万乌克兰平民逃离该国到邻国避难。

另据乌克兰非政府组织最新民调显示，有70%受访乌克兰民众相信乌军能够打败俄军，更有91%支持总统泽连斯基。

另据法新社消息，美国国务院周一发表声明，指鉴于俄罗斯军队对乌克兰采取的军事行动，建议美国公民立即离开俄罗斯。

声明指，美国驻俄大使馆为在俄美国公民提供协助的能力有限，美国公民需选择尚可利用的方式立即离开俄罗斯。由于多家航空公司取消往来俄罗斯的航班，多国对俄罗斯关闭领空，而俄罗斯南部多个机场已处于关闭状态，身处俄乌边境地带或计划前往相关地区的美国公民，应考虑当地局势的危险性和不可预测性。