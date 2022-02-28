乌克兰：中国呼吁各方冷静克制 诺安全了再撤侨

中国/乌克兰危机

法新社北京报道，自俄乌冲突开始以来，中国外交一直在政治上接近莫斯科和传统上捍卫国家的 "主权和领土完整 "原则之间进行平衡表演。中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，现在又面临安全撤侨难题。中国大使周日呼吁在乌侨民“战胜目前暂时的困难”，承诺安全条件具备后撤侨。

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北京上周五拒绝同意联合国安理会谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议，但以弃权为借口，也没有投反对票。 中国也拒绝定义俄罗斯的举动是 "入侵"，并表示"理解 "俄罗斯的 "合理 "安全要求，呼应莫斯科对北约的不满。

周一，中国外交部发言人汪文斌也没有谴责俄罗斯总统普京周日宣布将其核力量置于警戒状态的决定，仅呼吁交战各方 "保持冷静和克制，避免进一步升级。这位发言人还补充说，中国 "支持为缓和局势和政治解决所做的一切努力"。他也批评了西方国家对俄罗斯采取的制裁措施，说这些措施会造成新的问题。

是否得到普京警告成谜

中国政府不愿透露它是否得到了普京先生关于入侵乌克兰的警告，普京曾于2月初在北京为冬奥会开幕与中国国家主席习近平会面。 北京无视西方情报部门关于俄罗斯即将发动攻击的警告，使其滞留在乌克兰境内的6000多名公民面临战争的威胁。

中国驻基辅大使馆在战争暴发初期，曾呼吁他们用中国国旗表明自己的身份，并宣布将向中国进行空中疏散。但外交使团在周六改变了口气，呼吁其公民尽可能谨慎，然后鉴于局势的恶化，在周日放弃了疏散他们。

推迟撤侨

外交部发言人汪文斌在介绍中方协助在乌中国公民撤离的进展情况时说，当前，乌克兰局势复杂多变。外交部正会同驻乌克兰使馆与各方保持沟通，密切跟踪形势发展，研究制定协助在乌中国公民自愿安全撤离的一切可行方案。他说：“目前，乌境内空路、陆路交通安全形势均极不稳定，郑重提醒在乌中国公民务必密切关注所在地形势，保持冷静，采取一切必要措施做好安全防范，以免发生意外。” 他最后说，外交部和驻乌克兰使馆将持续跟踪评估安全风险，协调各有关方面，争取一切可用资源，在确保安全前提下协助我在乌人员转移及撤离。

在社交网络上，中国网民报告了乌克兰人和中国人在该国发生的事件。但均无法证实。

大使：我们一定要等安全了再走

中国驻乌克兰大使范先荣在周日发布在网上的一段视频中说："乌克兰人处境艰难，正在遭受很多痛苦。"他在视频中呼吁 "不要与当地人争论"。他补充说："我们应该理解他们的感受，不要挑衅他们。

至于何时及如何撤侨，他说：“只要安全条件具备，大家的安全有保障，我们就会作出适当的安排。但总得条件够了才行……目前的安全条件确实还不是所有的地方都具备……所以，我们一定要等安全了再走。这样大家都踏实。但我们的等待不是被动的，哪个地方具备条件，哪种方式最为安全，我们就会去做。”

这位大使最后还说：“我们尊重乌的独立、主权和领土完整，希望乌保持和平稳定，希望通过政治谈判解决当前的危机。祖国就在身后，使馆就在身边！这句话是真的。让我们大家一起来，共同努力，战胜目前暂时的困难。”