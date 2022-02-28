俄罗斯 不可预测的头号核大国？

俄罗斯侵乌战争

这是2008 年 5 月 9 日的档案照片，一架俄罗斯 Il-76 空中加油机（上）在胜利日阅兵式期间在莫斯科红场上空表演为 可携带核弹头的战略轰炸机 Tu-95 加油（下）。

普京挥师侵入乌克兰，出师不利，于是在2月27日祭出“核威慑”，舆论多称之为“疯狂之举”。普京会不会真的“疯狂”，触发核大战？首先有必要了解俄罗斯的核武库到底有多强大？

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全球第一？

法新社援引专家指出，所有评估都把俄罗斯置于世界核大国之首。俄罗斯是拥有最多核弹头的大国，尽管美国拥有更多的已经部署的核弹头，即随时可以投入使用的核弹头。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，俄国拥有6255枚核弹头，而美国拥有5550枚。其他核强国并不属于同一档次。中国是世界第三大核国家，只拥有350枚核弹头，法国拥有290枚。

以上数据仅仅是评估。专家指出，所谓的非战略武器库评估起来特别复杂，主要是因为其中大多数都可以通过可以携带常规有效载荷的发射器使用。

根据2017年获得诺贝尔和平奖的国际废除核武器运动组织，俄罗斯在2020年花费了大约80亿美元用于 "建设和维持其核力量"。

谁下令发射核弹

根据俄罗斯宪法，能够下指令发射核弹的只能是总统。但是传达这一命令并且核查这一命令的过程则是通过国防部和三军联合指挥部进行的。这里涉及的是俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古和他的得力助手瓦列里-格拉西莫夫。

俄罗斯独立专家帕维尔-波德维格(Pavel Podvig)对法新社表示，普京“有权力触发”，但其他人在多大程度上参与这一决策进程，很难确定。他们不能否决，但会有某种形式的合议。

因此，设想最坏的情况既复杂又很困难。总统的办公桌上并不存在一个按钮，触发过程并不是自动的，更不可能预测整个程序中每个参与者的反应。这里提出的问题是，如果普京使他的国家陷入核混乱，俄罗斯军队的反应及其服从的程度如何？

"我不确定整个军队是否支持普京。他们（军队）并不疯狂或狂热。但我们无法猜测军队是否会执行使用核武器的命令，"在莫斯科为里德尔智库(Riddle)工作的俄罗斯军事专家帕维尔-卢津(Pavel Louzine)说。

许多西方分析人士宣称普京在侵乌战争中输掉的远远多过可能的收益，还有人认为，俄罗斯官员自己也可能被这种怀疑所困扰。

斯坦福大学"国际安全与合作中心的专家Kristin Ven Bruusgaard周一在推特上说："我不认为俄罗斯的军事精英会欢迎在乌克兰的有限核使用。 "但谁会提醒普京，事实上这样做可能并不会真正发挥作用？"

教义与现实

专家汉斯-克里斯滕森(Hans Krisensen)和马特-科尔达(Matt Korda)在周四发表在《原子科学家公报》上的一篇文章中回顾说，普京在2020年让一项核理论生效，其中有四种情况可以证明使用核武是合理的：对俄罗斯及盟国发射弹道导弹；对手使用了核武器；发生理对俄罗斯核武器基地的攻击或使 "国家生存本身 "遭到威胁的侵略。

但这一教义的诚意是值得怀疑的。俄罗斯声称已经对其近90%的军火库进行了现代化改造，普京声称这样做是需要跟上 "变革的步伐"。两位专家援引克里姆林宫主人的话说："这不是一级方程式，是超音速。停一秒，你马上就会开始下降“。

两位专家认为，"俄罗斯官员发表了许多声明，似乎远远超出了已公布的理论。俄罗斯核武库的现代化表明，它 "超越了基本的威慑，而进入了区域作战的战略，甚至旨在造成恐怖"。

周一，美国淡化与俄罗斯发生核对抗的风险，表示并没有发现俄罗斯的核态势有任何变化。五角大楼的一位高级官员告诉记者："至少现在还没有看到具体的东西“。

当被问及美国人是否应该担心核战争时，美国总统拜登简单地回答：“不”。